Навальний заговорив і все пам'ятає - ЗМІ
Олексій Навальний повністю отямився після того, як лікарі вивели його з медичної коми, пишуть The Insider, Bellingcat та Der Spiegel.
За даними джерел цих видань, російський опозиціонер вже зміг згадати події, які передували його отруєнню, зокрема, і те, як він знепритомнів від болю у туалеті літака.
Після того, як Олексій Навальний прийшов до тями, охорону берлінської клініки "Шаріте" посилили. А після того, як з'ясувалося, що він пам'ятає, що відбувалося з ним до отруєння, охорона працює за найвищим протоколом небезпеки - "червоним".
Водночас до Навального дозволили пускати відвідувачів, тоді як раніше його могла бачити лише дружина, додає The Insider.
Лікарі прогнозують, що фізично Навальному вдасться відновити здоров'я як мінімум на 90%, а психічно він вже майже у нормі.
На думку лікарів, життя російського опозиціонера вдалося врятувати завдяки швидкій реакції пілотів, які вирішили терміново приземлитися в Омську, а також лікарям швидкої, які ввели йому атропін ще в аеропорті.
Напередодні німецькі ЗМІ також повідомили, що Навального отруїли невідомим раніше "покращеним" варіантом "Новачка", і що він мав померти ще у літаку.
Як написала з посиланням на свої джерела Die Zeit, новий варіант "Новачка" є "більш смертельним, ніж уже відомі" і діє повільніше.
Німецьке видання також пише про висновки фахівців Інституту фармакології і токсикології Бундесверу, які вивчали зразки біологічного матеріалу Навального. Сліди отрути були знайдені "на руках та горловині пляшки, з якої він пив".
Німецькі експерти вважають, що таку операцію із застосуванням "настільки смертельної та складної отрути" могли здійснити лише російські спецслужби, - пишуть ЗМІ.
Російські лікарі наполягають, що слідів отрути в аналізах Навального, зроблених в Росії, немає.