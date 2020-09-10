Навальний заговорив і все пам'ятає - ЗМІ

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Олексій Навальний повністю отямився після того, як лікарі вивели його з медичної коми, пишуть The Insider, Bellingcat та Der Spiegel.

За даними джерел цих видань, російський опозиціонер вже зміг згадати події, які передували його отруєнню, зокрема, і те, як він знепритомнів від болю у туалеті літака.

Після того, як Олексій Навальний прийшов до тями, охорону берлінської клініки "Шаріте" посилили. А після того, як з'ясувалося, що він пам'ятає, що відбувалося з ним до отруєння, охорона працює за найвищим протоколом небезпеки - "червоним".

Водночас до Навального дозволили пускати відвідувачів, тоді як раніше його могла бачити лише дружина, додає The Insider.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Навального лікують у берлінській клініці "Шарите"

Лікарі прогнозують, що фізично Навальному вдасться відновити здоров'я як мінімум на 90%, а психічно він вже майже у нормі.

На думку лікарів, життя російського опозиціонера вдалося врятувати завдяки швидкій реакції пілотів, які вирішили терміново приземлитися в Омську, а також лікарям швидкої, які ввели йому атропін ще в аеропорті.

Напередодні німецькі ЗМІ також повідомили, що Навального отруїли невідомим раніше "покращеним" варіантом "Новачка", і що він мав померти ще у літаку.

Як написала з посиланням на свої джерела Die Zeit, новий варіант "Новачка" є "більш смертельним, ніж уже відомі" і діє повільніше.

Німецьке видання також пише про висновки фахівців Інституту фармакології і токсикології Бундесверу, які вивчали зразки біологічного матеріалу Навального. Сліди отрути були знайдені "на руках та горловині пляшки, з якої він пив".

Німецькі експерти вважають, що таку операцію із застосуванням "настільки смертельної та складної отрути" могли здійснити лише російські спецслужби, - пишуть ЗМІ.

Російські лікарі наполягають, що слідів отрути в аналізах Навального, зроблених в Росії, немає.