"Так нас ще не опускали". Реакція на "спільне інспектування" ОБСЄ і "ДНР"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так званий "голова" самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін

Можливість "спільного інспектування" позицій українських морпіхів за участі представників так званої "ДНР" викликала бурхливу реакцію частини соцмереж, де такий крок оцінюють як односторонні поступки.

Напередодні Тристороння контактна група по Донбасу вирішила провести перевірку українських окопів біля села Шуми на Донеччині на предмет того, чи не порушили українські військові умов перемир'я.

У цьому раніше українську армію звинуватив "глава" самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.

Водночас самі військові з 503-го батальйону морської піхоти, про чиї позиції йде мова, говорять про "політичні інсинуації" та запевняють у готовності "розтрощити ворога", якщо буде такий наказ.

Шуми

Шуми - невелике село на лінії фронту неподалік Горлівки.

"Голова" так званої "ДНР" Денис Пушилін нещодавно звинуватив українську армію у тому, що вона під час перемир'я облаштувала там нові позиції, і пригрозив їх знищити артилерією.

Спочатку 7 вересня, потім - 9 вересня, однак жодного разу своїх погроз так і не виконав.

Нові позиції біля Шумів справді були зафіксовані Спостережною місією ОБСЄ 6 вересня.

Щоправда, з повідомлення місії ніяк не випливає, що нова позиція з'явилася під час перемир'я - перед цим останній обліт спостерігачі робили там ще у грудні минулого року.

Нові позиції проросійських формувань

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До інспектування також мають бути долучені представники СЦКК, хоча Україна не визнає представників "ДНР" там після того, як з центру вийшли російські військові

Водночас СММ ОБСЄ повідомляла одразу про кілька нових чи розширених позицій проросійських формувань.

Наприклад, біля підконтрольної "ДНР" Григорівки безпілотник СММ "зафіксував нову L-подібну траншею (протяжністю близько 170 м) та оборонні позиції (за оцінкою, належать збройним формуванням).

Причому, цієї траншеї не було ще на початку серпня.

Крім того, на Луганщині біля села Раївка "команда місії бачила п'ять членів збройних формувань із лопатами біля однієї з їхніх позицій на північно-східній стороні дороги місцевого значення".

"Спільне спостереження"

Після погроз Дениса Пушиліна Тристороння контактна група на позачерговому засіданні 9 вересня вирішила провести "спільне інспектування".

Судячи з повідомлення СММ ОБСЄ, мова йде лише про околиці Шумів, без згадок про інші позиції, зокрема нову траншею біля Григорівки.

"Учасники засідання ТКГ зійшлися на думці, що виїзд на обговорювану місцевість був би корисним. Виїзд планується на 10 вересня 2020 року", - йдеться у заяві спецпредставниці ОБСЄ у тристоронній групі Хайді Грау.

А голова української делегації Леонід Кравчук в коментарі ТСН пояснив, хто буде входит до інспекції: представники від ОРДО Донецької області, України, СЦКК, а також від ОБСЄ.

Заради миру готові на все?

Таке "інспектування" викликало обурення у багатьох.

Журналіст "Цензор.нет" Юрій Бутусов написав, що, за його даними, оглядати українські позиції буде "генерал-майор Збройних сил РФ Руслан Вахітов".

"Люди на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача Зеленського, відповідальність за наслідки будуть, в першу чергу, на ньому", - відзначив Бутусов.

Автор фото, Facebook

"Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів. Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, росіяни проводять політичну операцію, їхні мета - демонстрація тиску, переваги", - додав пізніше Бутусов.

Використання безпілотників, за умовами перемир'я, заборонене для всіх, окрім ОБСЄ.

Інші задаються питанням, чи могла б аналогічна ситуація статися в інших конфліктах.

Автор фото, Facebook

Ексдепутат Ігор Луценко вважає, що Володимир Зеленський надто боїться можливого зриву перемир'я і супротивник цим користується: "Він панічно боїться відновлення стрілянини на фронті, і готовий на приниження, аби тільки не. І росіяни це розуміють, і методично патрають нашого артиста".

Автор фото, Facebook

"Спочатку пострілюють, пояснюючи через свої медіа в Україні "ватному" електорату, що миру так і нема (звісно, через вину президента).

"Перший крок до визнання ЛДНР чи заради миру готові йти на все?" - запитує волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Фонд також наводить відео ймовірних порушень з боку проросійських формувань.

Автор фото, Фонд "Повернись живим"

Інший волонтер Serg Marco пише, що у кількох чатах, в яких він спілкується з військовими, головна фраза: "Так нас ще не опускали".

Одноразова верифікація

В Офісі президента Зеленського критику традиційно пов'язали з політичними опонентами і тими, "хто звик політично чи фінансово наживатися на війні".

"Заради відновлення бойових дій вони вдаються до провокацій, розповсюдження фейків і вже традиційно для себе ставлять піар вище від збереження життя людей", - йшлося у вечірній заяві ОП.

Намагається заспокоїти ситуацію і депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко.

"Є одноразова акція верифікації. У присутності представника місії ОБСЄ представник СЦКК наблизиться до наших позицій на віддаль, що дозволить роздивитися їх у бінокль", - написав він.

Він також додав, що "одночасно це робитиме і наш представник щодо російських позицій".

"Чи є це визнанням ОРДЛО? Схоже, що уся провокація задумувалась саме для того, щоб примусити Україну працювати з ОРДЛО. Не вийшло. СЦКК структура українсько-російська. І ми розуміємо, що наші позиції в бінокль роздивлятиметься російський генерал, а не донецький шахтар. Хоча майже напевно російська пропаганда переконуватиме "народ ДНР" у зворотному", - відзначив депутат.

Він також додав, що альтернативою цьому були б артилерійські удари, "бо звичайно, ніхто з української сторони не залишив би артилерійські обстріли росіян без відповіді".

Що кажуть морпіхи

Автор фото, 503-й батальйон морської піхоти Підпис до фото, Вадим Сухаревський

Крім того, зранку з'явилася заява командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, підполковника Вадима Сухаревського.

"Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій зі сторони агресора, що і вимагається від армійського підрозділу. За рішенням командування Об'єднаних сил ми за першого наказу готові вступити в бій із ворогом та розтрощити його", - запевнив комбат.