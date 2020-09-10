Інспекції українських позицій не буде. Шуми обстріляли

Автор фото, СММ ОБСЄ

"Спільного інспектування" українських позицій біля Шумів поки що не буде. Про це повідомляє Офіс президента.

Як там пояснили - через нові вимоги "російської сторони інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена".

А у невизнаній "ДНР" у зриві інспекції звинуватили Україну - мовляв, там висунули вимогу щодо тестів на коронавірус.

Згодом позиції біля Шумів обстріляли.

Раніше про створення нових траншей українських морпіхів всупереч перемир'ю заявив глава так званої "ДНР" Денис Пушилін. Тристороння контактна група, включно з українськими представниками там і ОБСЄ погодилися провести огляд таєї місцевості.

"Спільне інспектування" за участі представництв самопроголошеної "ДНР", ОБСЄ та Спільного центру з контролю за дотриманням припинення вогню (СЦКК) було заплановане на 14:00 четверга.

Створення нових то розширення старих позицій у бік лінії розмежування заборонене перемир'ям на Донбасі, яке почало діяти у кінці липня.

Що кажуть у Зеленського

В Офісі президента пояснили відмову від інспектування тим, що зранку "представники ОРДО" висунули низку нових вимог "що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об'єктивного посередника".

Раніше українські медіа писали, що серед таких вимог фото- і відеофіксація на позиціях, відвідування нових точок на фронті та спільний протокол.

"Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", - йдеться у повідомленні Офісу Зеленського.

Там також додали, що вимагали від проросійських формувань провести дзеркальний огляд їхніх позицій - там, де ОБСЄ помітили порушення. Але відповіді не отримали.

"Враховуючи все це - фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основні здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена", - підсумували в Офісі президента.

"ДНР" звинувачує Україну

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Людей з так званої "ДНР" на українські позиції поки що не пустять

У самопроголошеній "ДНР" відповідальність за зрив інспекції поклали на українську сторону.

Мовляв, український представник у СЦКК почав вимагати від "представника ДНР" Руслана Якубова негативний тест на коронавірус, паспорт України або Росії, а також зняти будь-які шеврони з абревіатурою "ДНР".

Україна не визнає документи самопроголошеної "ДНР", так само, як і "представників ДНР" у СЦКК - Спільний центр контролю за дотриманням перемир'я свого часу був створений за участі українських та російських військових, однак останні кілька років тому вийшли звідти і на їхнє місце зайшли люди з так званих "донбаських республік".

Обстріл Шумів

Автор фото, Штаб ООС

В штабі Операції об'єднаних сил також повідомили про обстріл позиції біля Шумів зі сторони проросійських сил.

"Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що українська розвідка змогла спрогнозувати обстріл, тому поранених ні серед військових, ні серед представників СЦКК та ОБСЄ не було.

Обстріл був зі стрілецької зброї.

Позиція біля Шумів

Про нові позиції української армії у районі Горлівки нещодавно повідомила Спостережна місія ОБСЄ.

6 вересня її безпілотник "вперше зафіксував військову позицію, яка, за оцінкою, належить Збройним силам України" за пів кілометра на південний схід від фронтового села Шуми.

Щоправда, у самій місії тоді повідомили, що попередній раз оглядали ту місцевість ще у грудні минулого року, а значить, невідомо, коли саме з'явилась позиція і чи сталося це після початку перемир'я 27 липня.

Де ще бачили порушення

Автор фото, Getty Images

Позиція ЗСУ біля Шумів - далеко не єдина, про яку повідомляли в ОБСЄ.

Причому у звітах йдеться про розширення позицій також і проросійськими формуваннями.

Наприклад, у ніч на 7 вересня безпілотник ОБСЄ зафіксував нову 170-метрову L-подібну траншею і оборонні споруди біля села Григорівка, створені так званою "армією ДНР".

На початку серпня їх там ще не було.

7 вересня спостерігачі зафіксували продовження позиції "армійського корпусу ЛНР" біля села Березівське.

А 8 вересня за 3 км від села Раївка, що також контролюється "ЛНР", спостерігачі бачили п'ятьох "членів збройних формувань" з лопатами біля однієї з їхніх позицій.

"Увечері 6 вересня орієнтовно за 6 км на південний захід від н. п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 2 людей (за оцінкою, члени збройних формувань), які подовжували існуючу траншею за допомогою лопат", - йдеться у тому ж звіті.

А біля села Пікузи виявили 150-метрове продовження старої траншеї проросійських формувань, якого не було станом на 4 серпня.

Так само в ОБСЄ повідомляли і про розширення позицій ЗСУ - наприклад, біля села Богданівка "зафіксували приблизно 50-метрове подовження траншеї".

Що кажуть волонтери

Автор фото, Фонд "Повернись живим"

Про порушення умов перемир'я щодо нових позицій повідомляють і волонтери.

Наприклад, фонд "Повернись живим", який передавав на фронт засоби відеоспостереження за супротивником, опублікував відео, як там стверджують, облаштування нового окопа ворогом.

"На одній з ділянок фронту піхотинці разом з розвідниками протягом двох тижнів терпляче спостерігають, як ворожий підрозділ вийшов з займаної посадки та вже прокопав в нашу сторону понад сто метрів і далі безкарно це робить кожного дня", - йдеться у повідомленні.

"В хлопців зв'язані руки. Не вийти привітатись, не відкрити попереджувальний вогонь, натякаючи що їм тут не раді. Подібні відеоматеріали фіксуються на багатьох ділянках фронту, завдяки встановленим мобільним комплексам спостереження", - додають у фонді.