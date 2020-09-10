У Сан Франциско стало помаранчево від пожеж
Дим від пожеж, які вирують по всій Каліфорнії, повністю закрив небо над Сан Франциско і "перефарбував" його у помаранчевий колір.
Вогонь намагаються загасити 14 тисяч пожежників.
Через надзвичайну спеку цього року вогонь вже спалив понад 1 млн гектарів. Щонайменше 8 людей загинули.
Впродовж середи сильний вітер розніс дим та попіл над північчю Каліфорнії.
Багато хто із жителів Сан Франциско був дезорієнтований - вранці здавалося, що ніч все ще триває.
"Відчуття таке, наче кінець світу", - каже мешканка міста Кетрін Джислін.
"Дуже моторошно дивитися на цю темряву. І обідати в темряві теж дуже дивно. Але й якось треба прожити день", - каже вона.
Місцеві ЗМІ пишуть, що об 11 ранку здавалося, що тільки-но починає світати.
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San Francisco has turned orange. Residents of the city woke to find the sky still dark and glowing a deep brooding orange as smoke from near-by wildfires blocked the sun. Smoke particles "only allow yellow-orange-red light to reach the surface, causing skies to look orange", the Bay Area Air Quality Management District explained. Some 14,000 firefighters are battling 28 major blazes across California, amid a historic heatwave. Wildfires have burned more than 2.5 million acres in the state this year, killing at least eight people. Tap the link in our bio for more on the fires. (📸: Getty/Reuters) #SanFrancisco #Wildfires #California #Photojournalism #Photography #bbcnews
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Частки диму і попелу від лісових пожеж довкола пропускають лише жовто-помаранчово-червоні кольори спектру - пояснили причини цього явища у місцевому відділенні управління з якості повітря.