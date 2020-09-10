У Сан Франциско стало помаранчево від пожеж

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Повітря у Сан Франциско стало брунатно-оранжевим ще ввечері напередодні

Дим від пожеж, які вирують по всій Каліфорнії, повністю закрив небо над Сан Франциско і "перефарбував" його у помаранчевий колір.

Вогонь намагаються загасити 14 тисяч пожежників.

Через надзвичайну спеку цього року вогонь вже спалив понад 1 млн гектарів. Щонайменше 8 людей загинули.

Впродовж середи сильний вітер розніс дим та попіл над північчю Каліфорнії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дехто подумав, що все ще ніч, коли прокинувся вранці

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Багато хто із жителів Сан Франциско був дезорієнтований - вранці здавалося, що ніч все ще триває.

"Відчуття таке, наче кінець світу", - каже мешканка міста Кетрін Джислін.

"Дуже моторошно дивитися на цю темряву. І обідати в темряві теж дуже дивно. Але й якось треба прожити день", - каже вона.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Так місто виглядало у розпал дня

Місцеві ЗМІ пишуть, що об 11 ранку здавалося, що тільки-но починає світати.

Частки диму і попелу від лісових пожеж довкола пропускають лише жовто-помаранчово-червоні кольори спектру - пояснили причини цього явища у місцевому відділенні управління з якості повітря.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Reuters