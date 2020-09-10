В порту Бейрута - масштабна пожежа

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Через місяць після руйнівного вибуху в Бейруті над портом ліванської столиці знову виник стовб чорного диму.

Причина пожежі поки що не встановлена, але за попередніми даними, які наводять ліванські військові, загорівся склад шин, де також могли зберігатися каністри з мастилом.

Водночас очевидці кажуть, що дим здіймається з тієї частини порту, яка була епіцентром вибуху, який місяць тому знищив значну частину Бейрута. Вони сумніваються, що там могло щось вціліти.

Місцеві користувачі соцмереж публікують відео пожежі і радять жителям міста відходити від вікон.

Пропустити Twitter допис, 1 This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB — Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020 Кінець Twitter допису, 1

Автор фото, Reuters

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

Вибух у Бейруті

Вибухи в столиці Лівану, в порту Бейрута, прогриміли ввечері 4 серпня: вибухнули 2 750 тонн аміачної селітри (нітрату амонію), яка використовується і як вибухівка, і як азотне добриво. Шість років її зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Детонація, попередньо, могла статися під час зварювальних робіт.

В результаті вибуху загинули майже 200 людей, ще кілька тисяч постраждали.

Декілька кварталів міста повністю зруйновані.

Влада оцінювала збитки від вибуху у 3-5 мільярдів доларів - це майже 10% ВВП країни.

За словами губернатора столичного регіону Марвана Аббуда, вибух тією чи іншою мірою зачепив половину території міста. Близько 300 тисяч людей залишилися без домівок.