"Вивеземо живою або частинами". Колесникова розповіла про погрози силовиків

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Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова звернулася до Слідчого комітету Білорусі з заявою про те, що її викрали силовики, погрожували вбивством і намагалися силою депортувати з країни.

У четвер, 10 вересня, цю заяву в правоохоронні органи передала адвокатка Колесникової Людмила Козак. У ній опозиціонерка розповіла, зокрема, про те, як на неї чинили психологічний тиск та погрожували вбивством.

"Заявлялося, що у випадку, якщо я добровільно не покину територію Республіки Білорусь, мене все одно вивезуть: живою або частинами. Лунали й погрози позбавити мене волі на 25 років, влаштувати мені проблеми в місцях тримання під вартою", - розповідає Колесникова в заяві, яку оприлюднив штаб Віктора Бабарико.

За словами опозиціонерки, коли білоруські силовики зрозуміли, що добровільно з країни вона не виїжджатиме, то одягли їй на голову мішок, заштовхали в мікроавтобус і відвезли на кордон з Україною, де вона порвала свій паспорт.

Згодом, каже вона, її відвезли в Мозирське прикордонне відділення, де тримали до вечора 8 вересня.

Білоруська влада поки що не коментувала звинувачення Колесникової у погрозах та викраденні.

Широкому загалу про місце перебування Колесникової нічого не було відомо упродовж двох днів - з 7 по 10 вересня. Лише у середу в штабі Віктора Бабарико розповіли, що та перебуває під арештом у мінському СІЗО №1.

8 вересня з'явилася інформація, що Колесникова, а також двох інших представників Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і Івана Кравцова намагалися вивезти в Україну.

Родненков і Кравцов зрештою в Україну потрапили і ввечері у середу дали пресконференцію в Києві. Вони розповіли, що депортувати Колеснікову білоруській владі не вдалося, оскільки вона порвала свій паспорт.

Наразі єдиним членом президії Координаційної ради на свободі залишається Світлана Алексієвич, яка є моральним авторитетом протестного руху, але не координує його і не займається політичною боротьбою. Усі інші або затримані, або виїхали за кордон.

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