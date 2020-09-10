Хасиди влаштували заворушення в Умані. Двох паломників вишлють з України

Автор фото, Скріншот із Youtube

Група хасидів-паломників знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані - її встановили для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

На численних відео, які публікують користувачі соцмереж, видно, як паломники розхитують і зносять металеві конструкції.

У Фонді Нахмана вже заявили, що з порушниками проведуть роз'яснювальну роботу. Їх закликали дотримуватися правопорядку і висловили жаль щодо інциденту.

Натомість заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що принаймні двох людей, які брали участь в заворушеннях, видворять з України.

"Група молодих паломників, громадян Ізраїлю, влаштувала дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі призначені для упорядкованого проходу до святині... Сьогодні Національна поліція і Міграційна служба ухвалили рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю", - повідомив Геращенко.

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Наприкінці серпня український уряд вирішив закрити кордони для іноземців до 28 вересня, офіційно - через поширення коронавірусної інфекції.

Це фактично мало зробити паломництво хасидів неможливим. Святкування ізраїльського Нового року Рош га-Шана припадає на 19 та 20 вересня.

Проте частина хасидів встигла потрапити на територію України ще до заборони.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков згодом заявляв, що святкування Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників. Це суттєво менше, ніж в попередні роки, коли до України прибувало по 30-40 тисяч хасидів.