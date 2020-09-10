Рено-Запорожець. ЗАЗ робитиме машини Renault для українського ринку
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для українського ринку.
Нові машини вироблятимуть на заводі у Запоріжжі.
Там проєкт називають "ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні".
У ЗАЗ кажуть, що перед цим підприємство пройшло масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати стандартам Groupe Renault.
"Локалізована збірка дозволяє нам залишатися у безпосередній близькості від клієнтів", - сказав голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.
"Ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів групи Renault", - пообіцяв Макс Міссана, керуючий директор Groupe Renault Export у Євразії.
Про які конкретно моделі авто йде мова, вони не уточнили.
До об'єднання Groupe Renault входять кілька брендів авто: Renault та Renault Samsung Motors, Dacia, Alpine, а з 2017 року - і російська Lada.
Найпопулярнішими власними марками ЗАЗу у радянські часи був легендарний "Запорожець", потім "Таврія" і "Славута", ще пізніше Forza, Sens і Lanos.
У 2017 році ЗАЗ через фінансові труднощі припинив виробництво Lanos - як пояснили на підприємстві, через масове ввезення "євроблях".
З того часу завод займався переважно виробництвом приміських та шкільних автобусів.