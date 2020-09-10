Рено-Запорожець. ЗАЗ робитиме машини Renault для українського ринку

Автор фото, group.renault.com Підпис до фото, Чи будуть такі машини виробляти у Запоріжжі?

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для українського ринку.

Нові машини вироблятимуть на заводі у Запоріжжі.

Там проєкт називають "ознакою відродження автомобільної промисловості в Україні".

У ЗАЗ кажуть, що перед цим підприємство пройшло масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати стандартам Groupe Renault.

"Локалізована збірка дозволяє нам залишатися у безпосередній близькості від клієнтів", - сказав голова правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

"Ми і наші партнери впевнені в тому, що бренди "Зроблено в Україні" будуть на тому ж рівні якості, що і продукція інших заводів групи Renault", - пообіцяв Макс Міссана, керуючий директор Groupe Renault Export у Євразії.

Про які конкретно моделі авто йде мова, вони не уточнили.

До об'єднання Groupe Renault входять кілька брендів авто: Renault та Renault Samsung Motors, Dacia, Alpine, а з 2017 року - і російська Lada.

Автор фото, zaz.ua Підпис до фото, Автобус ЗАЗ А07А12 на базі шасі ТАТА

Найпопулярнішими власними марками ЗАЗу у радянські часи був легендарний "Запорожець", потім "Таврія" і "Славута", ще пізніше Forza, Sens і Lanos.

У 2017 році ЗАЗ через фінансові труднощі припинив виробництво Lanos - як пояснили на підприємстві, через масове ввезення "євроблях".

З того часу завод займався переважно виробництвом приміських та шкільних автобусів.