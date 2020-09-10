США ввели санкції проти нардепа Деркача. Його називають "російським агентом"

Автор фото, Unian

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб, яких підозрюють у втручанні у вибори президента за підтримки Росії. Серед них — троє росіян і український депутат Андрій Деркач.

У повідомленні Мінфіну США йдеться, що Деркач понад 10 років "був активним російським агентом, який підтримував тісні зв'язки з російськими спецслужбами" і що він прямо чи опосередковано втручався в президентські вибори 2020 року в США.

"Принаймні з кінця 2019 року до середини 2020 року Деркач проводив приховану кампанію впливу, зосереджену на просуванні неправдивої та необгрунтованої інформації щодо американських чиновників", - йдеться в заяві відомства.

Там згадують, зокрема, про публікацію Деркачем "відредагованих" плівок, яка мала на меті дискредитацію американських політичних діячів.

Санкції проти Деркача та трьох росіян - Антона Андреєва, Дарії Асланової та Артема Лівшица - передбачають заморожування всіх їхніх активів і майна на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які фінансові або інші операції з ними.

Що за плівки?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На плівах фігурують голоси, схожі на голоси Петра Порошенка та ексівцепрезидента США Джо Байдена

У травні Деркач оприлюднив записи телефонних розмов, на яких нібито фігурували голоси Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена, який нині змагається за президентське крісло із Дональдом Трампом.

За словами Деркача, ці записи свідчать про "зовнішнє управління" Україною.

Згідно з ними, Байден вимагав від Порошенка звільнити генпрокурора Шокіна через провал реформ, а також обговорювали справу компанії Burisma, співпрацю України з МВФ, націоналізацію Приватбанку, діяльність "Нафтогазу" та підвищення тарифів.

У пресслужбі "Європейської солідарності" заперечували справжність цих записів і називали їх "грубо змонтованим, ретельно скомпільованим фальсифікатом".