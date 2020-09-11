Гумор - це зброя: як білоруси висміюють Лукашенка

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Білоруси використовують гумор як зброю під час антивладних акцій протесту через перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня, яку вони не визнають.

Учасники демонстрацій, що тривають до сьогодні, вигадують різні креативні гасла та вбрання, висміюючи Лукашенка та його силовиків.

Жарти про Лукашенка

Більшість плакатів і банерів на акціях протесту закликають Лукашенка піти у відставку або взагалі залишити Білорусь. Одна з протестувальниць прийшла на демонстрацію із фото кота із підписом: "Вибач, Сашо, у мене вже є вусатий диктатор".

Деякі гасла подаються як римовані рядки англійською і російською мовами: "Ілоне Маск, відправ Сашу на Марс, хай цар там править далеко від нас".

Автор фото, AFP

Багато хто висміює порівняння Лукашенком опонентів із "щурами та вівцями", "керованими західними ляльководами".

Одне з гасел, яке пролунало під час протесту мінських студентів 4 вересня, проголошувало: "Мій ляльковод - Альбер Камю", натякаючи на його роботу "Повстанець".

Навіть покемони виступили проти Лукашенка.

У відповідь на його появу з автоматом у центрі Мінська після масових акцій протесту 30 серпня деякі учасники акції принесли на демонстрації іграшкову зброю.

Один плакат висміював заяви Лукашенка, що ті, хто беруть участь у протестах, - "п'яниці, наркомани і повії". Чоловік склав список протестувальника: "Два мішки трави, 75 таблеток мескаліну, п'ять марок кислоти, половина солонки кокаїну, літр текіли. PS Шукаю повію".

Державні ЗМІ також отримали свою частку критики. "Дивився державне телебачення? Змініть канал за собою!" - було написано на одному з банерів із зображенням унітазу.

Біло-червоно-білим по диктатурі

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Кольори історичного опозиційного біло-червоно-білого прапора стали надзвичайно популярними в Білорусі. Червоно-білі парасольки, маски для обличчя та плащі можна побачити в Мінську та інших містах.

Фотографія чоловіка в білому халаті з червоною парасолькою, що вітає колону протестувальників у центрі Мінська 27 серпня, широко розійшлася у соціальних мережах.

Коли міліція та служба держбезпеки почали полювати на людей, які вивішували опозиційні прапори на своїх балконах та вікнах, люди почали вивішувати величезні прапори на стінах нежитлових приміщень.

Інші вивішували сушит білі і червоні шкарпетки або спідню білизну у біло-червоно-білих кольорах.

Мешканці одного багатоквартирного будинку використовували кольорові лампи, аби отримати бажаний ефект.

Не оминува новий тренд і весільне вбрання.

Як заохотити до протесту?

Жінки запропонували чоловікам певні стимули, щоб заохотити їх брати участь у демонстраціях.

Одна з них заявила, що хочу "вийти заміж за хлопця, ураженого Майданом", знову ж таки посилаючись на коментар Лукашенка про українців, які вийшли на головну площу Києва в 2013-14 роках.

Популярний банер, скопійований багато разів, звучав так: "Я мама і я внучка партизанів. Дідька з два, я не здамся".

Гумор про жорстокість

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Протестувальники також засудили жорстокість спецпризначенців під час розгону акцій.

Їх зображали як свиней, що обслуговують Лукашенка. Оскільки назва спецназу - ОМОН - римується із іспанським "хамон", делікатесом, що виробляють із свинини.

Студенти жартували, що хапати їх на акціях протесту - єдиний шанс для спецназівців торкнутися вищої освіти.

Інші казали, що "люди не ховають гідну професію під маскою".

Обшуки ОМОНу в ІТ-компанії PandaDoc, що надає фінансову допомогу працівникам правоохоронних органів, які бажають залишити роботу з політичних мотивів, дали підстави для зображення арешту чоловіка в костюмі панди.

Антиросійські настрої

Автор фото, AFP

Деякі громадяни, які беруть участь в маршах опозиції, протестують проти "тіснішої інтеграції" з Росією.

Вони вийшли на вулиці із транспарантами "Братська любов, а не інцест", "Ми любимо росіян, але зневажаємо Путіна" і "Білорусь - це не Крим, анексія неприпустима", "Я не хочу платити податки Путіну".

Дехто використовував мотиви "Зоряних війн", порівнюючи Путіна з імператором Палпатіном, а Лукашенка - з його прихильником Дартом Вейдером.

"Імператор palPutin не допоможе", - читалося на плакаті молодої жінки, вбраної як джедай.

Не оминули білоруси й недавнє отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального. Один з учасників акції запропонував Лукашенкові частіше пити чай з Путіним: "Сашо, випий чаю, Путін пригощає".

Підготував Сергій Арсентьєв, Служба Моніторинга ВВС