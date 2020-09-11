Путін вибачився за скандальну чиновницю, яка часто критикує Україну

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Президенту Росії Володимиру Путіну довелося вибачатися перед президентом Сербії Олександром Вучичем за допис у Facebook речниці МЗС Росії Марії Захарової.

У цьому дописі вона порівняла поведінку президента Вучича під час візиту до Білого дому із героїнею фільму "Основний інстинкт".

Допис викликав обурення офіційного Белграда, своє невдоволення висловив також і сам президент Сербії.

Оглядачі також зазначали, що частина обурення була пов'язана з тим, що у сербському перекладі фільм називався "Низькі пристрасті".

Ще тоді Марія Захарова заявила, що її допис неправильно зрозуміли.

Автор фото, Getty Images

Але тепер про вибачення російського лідера заявив сам президент Вучич в ефірі національного телебачення, а речник президента Путіна підтвердив цю інформацію РІА "Новости".

Свої вибачення Вучичу висловив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Президент Путін ніколи ні за що переді мною не вибачався, і Сергій Лавров також. Але через цей допис (Захарової) це зробили обидва", - цитує сербського лідера РІА "Новости".

"При цьому я не згадував і ніколи б не згадав про це, як вихована людина. Вважаю, що в нас гарні відносини і це для мене прохідний і неважливий інцидент", - заявив президент Сербії.

Що сталося?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Сербії Олександр Вучич під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом

Минулого тижня лідери Сербії та Косово відвідали Вашингтон, де підписали двосторонні угоди з США.

Невдовзі після цього Захарова опублікувала фото зустрічі президента Вучича з президентом Трампом і кадр з "Основного інстинкту". Все це вона підписала так: "Якщо Вас покликали у БД, а стілець поставили так, наче Ви на допиті, сідайте, як на фото№2. Кім би Ви не були. Просто повірте."

Автор фото, Facebook

Після обурення Белграда чиновниця пояснила, що об'єктом жарту були американські дипломати, а не сербський лідер.

Це не перший випадок, коли коментарі речниці російського МЗС можна назвати образливими.

Вона часто уїдливо критикує і Україну. Наприклад, пів року тому перед початком карантину вона порівняла поведінку місцевих мешканців у Нових Санжарах, коли туди привезли евакуйованих з Уханя, із середньовіччям.

"Як влучно підмітив ще 20 років тому Кучма, Україна - не Росія. А сьогодні весь світ переконався: Україна - це Європа. Хіба що середньовічна", - написала вона у Facebook.

У грудні 2019 речниця МЗС Росії також коментувала слова президента Зеленського з інтерв'ю Spiegel про те, що на Донбасі "є ті, хто загубилися, а є ті, хто за Росію". "Останні можуть їхати", - заявив у тому інтерв'ю президент Зеленський.

"Це не люди загубилися, а держава загубилася, а потім загубила людей!", - прокоментувала слова українського президента російська чиновниця.

У лютому в інтерв'ю "Комсомольській правді" дипломатка коментувала серіал "Слуга народу", який спочатку почали показувати на російському телебаченні, а потім припинили.

"Надія є товаром - її продають електорату, її продають виборцю, вони її купують... Люди подивилися фільм, пішли і проголосували".