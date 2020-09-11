Україна отримала рекордну кількість нових хворих коронавірусом - 3144 за добу

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В Україні за добу вперше виявили понад три тисячі нових хворих на коронавірусну хворобу - 3144.

При цьому померли 53 людини, а одужали 1128.

У столиці також черговий рекорд - аж 404 нових хворих.

"В нас сьогодні черговий антирекорд. Але немає іншого виходу, ніж дотримуватись обмежень", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Такі дані оприлюднила Рада національної безпеки і оборони на своєму офіційному сайті.

11 вересня (станом на 9:00) в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали.

Загалом провели 1 806 428 тестування методом ПЛР.

Раніше співрозмовник ВВС в уряді вказував, що влада готується отримати понад три тисячі нових хворих на добу наприкінці вересня.

Співрозмовник припускав, що якщо такі показники протримаються кілька тижнів, то країна може зіткнутись з нестачею ліжкомісць для хворих і важку ситуацію, яка була в Італії навесні цього року.