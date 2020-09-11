Пів року карантину. Якою була перша новина про коронавірус

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На початку спалаху багато хто звинувачував у розповсюдженні вірусу китайські ринки

11 вересня - рівно пів року від дня, коли в Україні запровадили перші карантинні обмеження. Як тоді думали, лише на три тижні.

BBC News Україна вирішила пригадати, а якою взагалі була перша новина про "таємничу хворобу" з китайського Уханя?

Як це було

Вечер п'ятниці, 3 січня 2020 року. Мертвий сезон для медіа.

Аудиторія відходить від Нового року та починає збиратися з силами до Різдва.

Новини, якщо це не обговорення новорічної промови Зеленського про "какая разница", нікого не цікавлять у принципі.

На цьому тлі зовсім непомітно пройшло невеличке повідомлення з тоді маловідомого міста Ухань. Деякі ЗМІ його спочатку навіть називали "містечком", хоча там живе 11 млн людей.

Йшлося про якусь незрозумілу хворобу, яка пов'язана з пневмонією.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Такою була перша новина BBC News Україна про коронавірус. Те повідомлення прочитали лише 6 тис. людей, але скоро вона вплине на життя мільйонів, зокрема в Україні.

"Вірусна пневмонія: таємничий спалах хвороби у Китаї", - з таким заголовком вийшла остання новина BBC News Україна у той день.

У ній йшлося про те, що в китайському місті Ухань десятки людей захворіли на вірусну пневмонію. І місцеві медики не можуть точно встановити, що викликало спалах.

На той момент було 44 підтверджених випадки, 11 вважалися важкими.

У соцмережах спалах почали порівнювати з "тяжким гострим респіраторним синдромом" (ТГРС або Sars), через який у 2002-2003 роках померли близько 700 людей у різних країнах.

Китайська поліція одразу ж покарала вісьмох людей, які "публікували чи поширювали брехливу інформацію без перевірки".

Також китайці створили комісію, яка мала розібратися з причиною "таємничого спалаху". Вже 3 січня вона заявила, що це точно не пташиний грип.

"Комісія також стверджує, що хвороба не передається від людини до людини", - йшлося у тій новині.

У коментарях читачі не надто активно розмірковували про "природу, яка намагається регулювати чисельність населення".

Також будували конспірологію навколо того, що це все, мовляв, "справа рук американців, які ніяк не заспокояться зі зростанням Китаю".

"Сапієнси з якогось переляку раптом вирішили, що вони "царі природи". Було б цілком логічним очікувати від природи альтернативної думки", - написав один з коментаторів Олег Турлянський.

Мине трохи часу, і новий вірус отримає назву Sars-CoV-2, а хворобу, яку він викликає, назвуть Covid-19.

Через два місяця, 3 березня, перший випадок коронавірусу офіційно підтвердять в Україні.

А ще за кілька днів, 11 березня, Кабмін введе ті перші карантинні обмеження.

Тоді вони планувалися лише на три тижні - до 3 квітня.

Автор фото, coronavirus.jhu.edu

З того часу Україна та світ встигли почати та закінчити локдаун, увійти в економічну кризу та призвичаїтися до масок, дезінфекторів, самоізоляції та взагалі нових умов життя у пандемії.

За цей час у світі зафіксували більше 28 млн випадків хвороби, 909 тис. з яких виявилися смертельними.

Загалом захворіли 148 тис. українців, 3 076 з них померли.

А 11 вересня, рівно за пів року після введення карантину, в Україні зафіксували черговий пік хвороби - 3 144 нових хворих за добу.

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