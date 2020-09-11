У роботах в.о. міністра Шкарлета є плагіат - Нацагентство з вищої освіти

Автор фото, Unian

Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

"Представимо це в нашому висновку. І є відповідна таблиця, яка вказує на некоректні посилання з ознаками академічного плагіату", - заявив голова Нацагентства Сергій Квіт.

Уривки робіт Шкарлета перевіряли і міжнародні експерти, яким надіслали перекладені фрагменти: професор етики і права Крістін Моріарті, американський адвокат (працює в міжнародній організації з академічної доброчесності), чеський експерт Томаш Фольтинек і польський експерт Кшиштоф Гутовський.

Усі троє дійшли висновку, що в роботах пана Шкарлета є плагіат.

"Переглянув усі уривки, наведені в документі, який ви мені надіслали; я також використовував систему відповідності тексту, щоб виділити вміст, що дублюється. В усіх випадках є очевидним, що оригінальний матеріал був використаний повторно, або слово в слово, або з незначними змінами, що не змінило значення, таким чином, має місце повторне використання ідей, представлених у джерелі", - пояснив своє рішення Томаш Фольтинек.

Автор фото, Unian

За повідомленнями ЗМІ, на засіданні агентства був присутній адвокат Сергія Шкарлета Олександр Радченко. Він вимагав відводу голови Нацагентства Сергія Квіта, бо в того є конфлікт інтересів, пов'язаний із неприязним ставленням до Шкарлета.

Втім, рішення агентства, яке, щоправда, має рекомендаційний характер, це не змінило. Документи з порівняльними таблицями там пообіцяли невдовзі оприлюднити на своєму сайті.

Пана Шкарлета вже давно звинувачують у плагіаті. Приміром, на початку червня наукова спільнота "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" опублікувала інформацію про можливий плагіат у наукових роботах Шкарлета.

Спільнота випустила серію матеріалів з порівняльними таблицями його робіт та дослідженнями науковців попередніх років, в яких виявилися ідентичні частини тексту.

Ексміністр освіти Ганна Новосад на початку літа також критикувала пана Шкарлета і називала його "доктором сплагіачених наук".

Сам Шкарлет звинувачення у плагіаті неодноразово заперечував.

"Ви будь-який текст візьміть, заженіть в програму, й програма у будь-якому разі покаже співпадіння, покаже певні широковживані слова. Математичні формули взагалі "б'ються" як плагіат, таблиці "б'ються", як правило, як повний плагіат", - заявляв він у розмові з "Радіо Свобода".

У 2012 році Шкарлет сам критикував практику плагіату і переконував, що за нього потрібно карати як студентів, так і всіх інших учасників навчального процесу.