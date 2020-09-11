Мовні квоти на захист української підтримують 65% українців - опитування

Автор фото, Unian

Понад три чверті українців (77%) вважають, що більшість предметів у школах мають викладатися українською мовою. Не згодні з таким твердженням 17%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

Окрім того, 72% респондентів погодилися з тим, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України. Але 25% - іншої думки.

Чи порушують права російськомовних

Понад половина українців (52%) переконані, що права російськомовних в Україні наразі ніяк не порушуються.

Щоправда, 26% говорять про порушення прав російськомовних в окремих випадках, а ще 10% твердять про постійні порушення.

Також 66% українців вважають, що українська мова має залишатися єдиною державною, тоді як російська - вільно використовуватися у приватному житті.

Автор фото, Unian

17,9% опитаних виступили за те, щоб російська отримала офіційний статус лише в деяких регіонах. 12,6% респондентів вважають, що необхідно надати російській мові статус державної.

Переважна більшість українців (79%), свідчать результати дослідження, погоджуються, що всі громадяни повинні володіти державною мовою. Іншої думки - 16%.

Ще більше опитаних - 82% - згодні з тим, що керівники держави і держслужбовці повинні у робочий час спілкуватися українською мовою. Це твердження підтримує й більшість мешканців Півдня та Сходу - 82% та 63% відповідно.

На телебаченні запроваджені мовні квоти на рівні 75% від всього ефіру, які спрямовані на підтримку українською мови. Як з'ясувалося в ході опитування, підтримують ці заходи 65% українців, а проти 30%.

Мовні квоти підтримують у всіх регіонах, окрім Сходу (38% - за, а 56% - проти).

Дослідження проводилося з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 2,3%.