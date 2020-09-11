Аборигени застрелили з лука експерта з диких племен

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ріелі Франціскато присвятив більшу частину своєї кар'єри захисту корінних племен Амазонії

Провідного бразильського фахівця з ізольованих племен Амазонії вбили пострілом з лука. Стріла влучила йому в груди, коли він наближався до місця проживання одного з племен.

56-річний Ріелі Франціскато помер в середу у віддаленому районі штату Рондонія, що на північному заході Бразилії.

Науковець прибув до тропічних лісів Амазонії, щоб спостерігати за життям племені в рамках своєї роботи на урядове агентство корінних народів Funai.

Асоціація етноекологічного захисту Kaninde, яку він допоміг створити у 1980-х роках, заявила, що корінне населення регіону не здатне відрізнити друга від ворога із зовнішнього світу.

Що сталося з науковцем?

Свідки розповіли, що Франціскато і його групу обстріляли з луків, коли ті підійшли до групи корінного населення.

За словами очевидців трагедії, науковець, якого супроводжували поліцейські, спробував сховатися за автомобілем, але його поранили стрілою в груди.

Один з правоохоронців сказав, що Франціскато зміг витягнути стрілу, що влучила йому вище серця.

"Він витягнув стрілу з грудей, пробіг метрів 50 і впав, як підкошений", - сказав офіцер.

Бразильський фотокореспондент Габріель Учіда повідомив, що вчений приїхав поспостерігати за племенем, відомим як "ізольована група на річці Каутарі".

За словами фотографа, це плем'я завжди було мирним, але цього разу назустріч вийшло п'ять озброєних людей, які назвалися "загоном війни".

У 2018 році американського місіонера Джона Аллена Чо вбило плем'я на Андаманських островах в Індії. Місцеві аборигени застрелили його з луків і залишили тіло на узбережжі.

Що відбувається в регіоні?

За даними правозахисної організації Survival International, Рієлі Франціскато запросили в цей район у Бразилії через загострення конфліктів з ізольованими племенами.

В останні роки власники ранчо і лісоруби знищили більшу частину місцевого тропічного лісу і загрожують знищити ще більшу частину регіону.

Survival International заявила у своєму пресрелізі, що смерть науковця "майже напевно була відповіддю на величезний тиск", на який наражають ліс і аборигенів.

Відомо, що деякі корінні народи в Амазонії бурхливо реагують на присутність сторонніх людей на їхніх землях, вони могли прийняти групу вченого за тих, хто сприяє вирубці лісів.

Лідери корінних народів кажуть, що інциденти з нелегальними гірниками, фермерами і лісозаготівельниками на їхніх споконвічних землях почастішали відтоді, як у 2019 році президентом Бразилії став Жаїр Болсонару, пообіцявши розвивати регіон Амазонії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президента Болсонаро критикували за масштабну вирубку лісів

Екологи і активісти звинувачують пана Болсонару і його уряд у фінансуванні агентств, зокрема Funai і агентство з охорони навколишнього середовища Ibama, при цьому закриваючи очі на діяльність фермерів і лісозаготівельників, які розчищають землі в Амазонії, прискорюючи вирубку лісів.

Болсонару ставить під сумнів необхідність великих резервацій корінних народів у тропічних лісах і виступає за облаштування територій для сільського господарства і видобутку копалин.

За даними правозахисної організації Survival International, в Амазонці, найбільшому у світі тропічному лісі, мешкає близько 100 ізольованих племен корінних народностей.

Пан Франціскато очолив програму захисту ізольованих груп корінного населення.

"Ріелі присвятив своє життя справі корінних народів. Він прослужив понад три десятиліття і залишив величезну спадщину для захисту цих народів", - сказав офіційний представник Funai Рікардо Лопес Діас.