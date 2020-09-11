"Починаємо дипломатичну війну". Як українського посла зупинили на кордоні Білорусі

Автор фото, Кадр із відео

Напередодні посол України в Білорусі Ігор Кизим розповів про "провокацію" з боку білоруських прикордонників, які забажали оглянути його автомобіль на кордоні.

А 11 вересня в мережі оприлюднили відео того інциденту. На ньому білоруський прикордонник каже дипломату, що має намір оглянути його автівку.

На зауваження українського посла, що огляд особистого багажу дипломата суперечить Віденській дипломатичній конвенції, прикордонник запевнив, що оглядати багаж вони наміру не мають - лише хочуть подивитися, що загалом в багажнику.

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Після цього Ігор Кизим погоджується відкрити багажник, але зазначає, що це "дуже поганий крок" з боку прикордонників.

"Ми починаємо дипломатичну війну. Ви цього хочете?" - незадоволено уточнює пан Кизим.

Огляд багажника зрештою тривав кілька секунд, після чого українського посла відпустили.

Напередодні в інтерв'ю виданню TUT.by пан Кизим розповів, що інцидент трапився, коли він повертався до Білорусі після того, як був відізваний до Києва для консультацій. За його словами, йому так ніхто й не пояснив причини огляду автівки.

"Треба сказати, що мій в'їзд до Білорусі був, м'яко кажучи, не дуже дружнім і почався, як я це розцінюю, з провокації".

"Але найголовніше: я не можу зрозуміти, що хотіли знайти в багажнику мого авто? Не хочу перебільшувати, але, мабуть, купу зброї, чи, може, бойовика. Інцидент для мене був неприємним".

На його думку, білоруські прикордонники діяли не помилково, а за спеціальним наказом.

Що цьому передувало

17 серпня стало відомо, що Україна вперше в історії відкликала свого посла в Білорусі до Києва на консультації - як заявляли в МЗС, "для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів, виключно через неприпустимі дії Мінська".

До цього Мінськ передав 32 затриманих на території Білорусі бійців ПВК "Вагнера" Росії - попри заклики України передати їх їй.

Трохи згодом очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив про те, що усі контакти між Україною й Білоруссю припинені.

Посол України в Білорусі у коментарі "Радіо Свобода" розповів, що попри його повернення до Мінська, офіційні контакти між країнами все ще "поставлені на паузу".