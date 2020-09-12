Український капітан врятував 27 африканських утікачів

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Український капітан Володимир Єрошкін, який керує данським танкером Maersk Etienne, місяць тому врятував 27 мігрантів з Лівії.

Маленький дерев'яний човен у Середземному морі танкер спершу протягом доби захищав від хвиль та вітру, а потім, зрештою, забрав на борт усіх пасажирів.

Але судно не пристосоване для перевезення людей, там немає медичних працівників, умов та запасів, проте протягом місяця жодна країна ЄС не погодилась прийняти мігрантів.

11 вересня данська компанія Maersk Tanker повідомила, що всіх врятованих людей успішно пересадили на інше судно, а український капітан та його команда зможуть продовжувати свою роботу й рухатися далі.