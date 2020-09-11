"Щоб зняти для Instagram". На Вінниччині чоловіки перекрили колію і стріляли по потягу

Автор фото, Поліція Вінниччини

Поліція Вінницької області затримала двох чоловіків, які машиною перекрили шлях потягу, а потім стріляли в нього з пістолета. Кажуть, зробили це задля того, щоб зняти ефектне відео для Instagram.

Інцидент стався 9 вересня у місті Погребищі, що на Вінниччині. Близько 6 ранку двоє чоловіків перекрили залізничну колію своїм автомобілем.

Поїзд, який прямував цією колією, встиг зупинитися, але після цього один із чоловіків дістав пістолет і почав стріляти в кабіну машиніста. Усе це зловмисники знімали на відео, яке згодом опублікували в Instagram.

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Незабаром поліції вдалося затримати порушників - обидва, кажуть правоохоронці, були напідпитку і в стані наркотичного сп'яніння.

Вже після того, як їх доставили до поліцейського відділку, один із них на питання про те, навіщо вони стріляли по потягу, відповів: "Ну, типу для контенту".

В автівці чоловіків знайшли пістолет, схожий на газовий. Його відправили на експертизу. Сам автомобіль - Hyundai Santa Fе - правоохоронці вилучили й відправили на арештмайданчик.

Затримані наразі перебувають у СІЗО, їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Чоловікам 25 і 28 років. Молодший із них раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

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