"Відгриз батьку палець, розбив вікно собакою". Історія одного злочину в Києві

Автор фото, Патрульна поліція

Патрульна поліція Києва розповіла про дуже дивний злочин, який нещодавно стався у столиці.

Правоохоронці отримали одразу декілька викликів на вулицю Докучаєвську, що в Солом'янському районі Києва. Усі заявники заявляли, що чують крики та прохання про допомогу.

Патрульні, що прибули на місце, побачили двох чоловіків: в одного була відкушена фаланга пальця, інший мав травми голови.

Один із них розповів, що на нього накинувся його син і відкусив йому частину пальця. На допомогу батькові прибіг сусід, якому нападник завдав численних ударів залізною лопаткою для взуття.

Після цього нападник втік в невідомому напрямку. Обом потерпілим знадобилася допомога медиків.

Незабаром правоохоронці отримали ще один виклик: у тому ж районі невідомий оголений чоловік розбив собакою вікно і проник до будинку, де напав на 66-річну жінку. Її чоловік прокинувся від шуму і намагався протистояти нападнику, але отримав близько 10 ударів ножем.

Приблизно через 20 хвилин, розповідають правоохоронці, нападника вдалося знайти і затримати. Він, оголений, сидів на підвіконні четвертого поверху закинутої будівлі.

"Важко повірити, що такий треш можливий, але патрульні і не з таким мають справу у нічні зміни на вихідних", - прокоментував ситуацію Євген Зборовський, командир третього батальйону Патрульної поліції Києва.

Пошуки нападника потрапили на відео, яке записувалося нагрудною камерою одного з правоохоронців.

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