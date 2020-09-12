Дівчина відрізала собі руку заради мільйонної страховки

Підпис до фото, Прокурори заявили, що Юлія Адлесіч відрізала собі руку циркулярною пилою

Словенку визнали винною в умисному каліцтві заради страховки у понад мільйон євро.

Щоб отримати компенсацію, 22-річна Юлія Адлесіч відрізала собі руку циркулярною пилою трохи вище зап'ястя. У шахрайській схемі їй допомагав її хлопець.

Інцидент стався у 2019 році.

Суд в Любляні встановив, що за рік до травми дівчина оформила п'ять страхових полісів. Сама вона стверджувала, що постраждала, коли розпилювала гілки.

Юлію відвезли до лікарні. При цьому відрізану руку вона з собою не взяла, щоб зробити інвалідність незворотною. Проте влада вчасно виявила і повернула кінцівку, щоб пришити її назад.

Прокуратура також повідомила, що за кілька днів до інциденту хлопець Юлії шукав в інтернеті інформацію про те, як працюють штучні руки, що стало ще одним доказом того, що вони зробили це навмисно.

На суді дівчина заявляла про невинність, кажучи, що ніколи б свідомо не відрізала собі руку.

Якби схема шахраїв спрацювала, пара отримала б понад півмільйона євро відразу, а решту - регулярними щомісячними платежами.

Суд визнав Юлію Адлесіч винною у спробі шахрайства зі страховкою і засудив до двох років в'язниці, а її хлопця - до трьох років позбавлення волі.