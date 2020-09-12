Чоловік випадково врізався в поліцейські машини. В нього знайшли наркотиків на $95 млн

Автор фото, NSW POLICE Підпис до фото, Аварія сталася поблизу поліцейського відділку в Сіднеї

Австралійський суд засудив місцевого жителя до шести років в'язниці за перевезення 273 кілограмів метамфетаміну. Можливо, його ніколи б не спіймали, якби він сам не врізався в поліцейських.

Сам інцидент трапився минулого літа. Тоді мікроавтобус, яким керував 28-річний чоловік, випадково врізався в поліцейські автівки, які були припарковані уздовж дороги. Водій одразу ж поїхав з місця аварії.

Проте правоохоронцям вдалося відслідкувати винуватця ДТП і затримати його вже через годину в північному передмісті Сіднея.

Спершу він заявив поліції, що перевозить їжу, але його нервова поведінка здалася правоохоронцям підозрілою, тож вони вирішили перевірити його фургон.

Там вони виявили 273 кілограми метамфетаміну - правоохоронці оцінили його вартість у 95 мільйонів доларів.

Детектив Глен Бейкер тоді заявив, що це найпростіше розкриття справи про наркотики в історії поліції штату Новий Південний Вельс.

Тепер суд виніс вирок за цією справою: чоловік отримав шість з половиною років тюрми.

Метамфетамін, який часто називають "льодом", - один із найпоширеніших наркотиків в Австралії.

Ціна на метамфетамін тут є однією з найвищих у світі - саме тому для місцевих злочинних угруповань торгівля ним є особливо вигідною.

Автор фото, NSW POLICE