Чоловік випадково врізався в поліцейські машини. В нього знайшли наркотиків на $95 млн
Австралійський суд засудив місцевого жителя до шести років в'язниці за перевезення 273 кілограмів метамфетаміну. Можливо, його ніколи б не спіймали, якби він сам не врізався в поліцейських.
Сам інцидент трапився минулого літа. Тоді мікроавтобус, яким керував 28-річний чоловік, випадково врізався в поліцейські автівки, які були припарковані уздовж дороги. Водій одразу ж поїхав з місця аварії.
Проте правоохоронцям вдалося відслідкувати винуватця ДТП і затримати його вже через годину в північному передмісті Сіднея.
Спершу він заявив поліції, що перевозить їжу, але його нервова поведінка здалася правоохоронцям підозрілою, тож вони вирішили перевірити його фургон.
Там вони виявили 273 кілограми метамфетаміну - правоохоронці оцінили його вартість у 95 мільйонів доларів.
Ryde detectives investigate $200 million car crash https://t.co/uYynfshenB pic.twitter.com/ORAdtxgfUu— NSW Police Force (@nswpolice) July 23, 2019
Кінець Twitter допису, 1
Детектив Глен Бейкер тоді заявив, що це найпростіше розкриття справи про наркотики в історії поліції штату Новий Південний Вельс.
Тепер суд виніс вирок за цією справою: чоловік отримав шість з половиною років тюрми.
Метамфетамін, який часто називають "льодом", - один із найпоширеніших наркотиків в Австралії.
Ціна на метамфетамін тут є однією з найвищих у світі - саме тому для місцевих злочинних угруповань торгівля ним є особливо вигідною.