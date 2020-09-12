Місцеві вибори в ОРДЛО? Про що домовилися радники "нормандської четвірки"

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Напередодні в Берліні відбулася зустріч представників країн "нормандської четвірки". Там, з-поміж іншого, обговорювалися питання про проведення нового нормандського саміту і місцевих виборів на територіях, непідконтрольних українському уряду.

Щоправда, про що саме домовилися учасники перемовин, - до кінця незрозуміло. Принаймні, версії української та російської сторін про результати зустрічі дещо розійшлися.

Що з виборами

Однією з перших у ЗМІ з'явилася заява заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака, який заявив, що проривів у перемовинах досягти не вдалося, але розповів, що Україна погодилася розглянути зміни до постанови про місцеві вибори, яку Верховна Рада ухвалила 15 липня.

Трохи згодом слова Козака підтвердив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін. Він розповів, що йдеться про зміни, запропоновані в постанові, яку в парламент внесли 28 липня.

Чинна постанова, ухвалена Радою, передбачає, що місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

На цих територіях, йдеться в документі, вибори можуть пройти лише після припинення окупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України, відновлення контролю за кордонами.

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А от у змінах, які пропонуються, цих пунктів немає. Там йдеться, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях можна буде провести за умови повного роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Трохи згодом з'явилася заява керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який чітко не підтвердив слова Козака про зміни до постанови про місцеві вибори: "Ви знаєте, я думаю, що він мав на увазі і так проілюстрував інформацію, яка є на офіційному сайті ВР, де зареєстрована постанова щодо внесення змін до постанови, яка стосується проведення місцевих виборів".

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков натомість заявив, що українська сторона не обіцяла змінювати постанову про вибори, а лише проінформувала російську сторону, що такий проєкт змін певний час тому був зареєстрований у парламенті.

Розійшлися версії української та російської сторін і щодо проведення нового нормандського саміту за участі лідерів країн.

Тоді як пан Єрмак заявив, що саміт може відбутися до кінця року, Козак запевнив, що наразі "підстав для саміту немає".

"Погодилися виконати вимогу терористів"?

На результати перемовин у Берліні бурхливо відреагували в українських соцмережах. Так, екснардеп Борислав Береза розцінив їх не інакше, як "згоду виконати вимогу терористів і Кремля" про проведення місцевих виборів на Донбасі до деокупації.

На його думку, керівник ОП Андрій Єрмак побоявся це озвучити, тому це замість нього і зробив Андрій Костін.

"У випадку, якщо Верховна Рада проголосує за зміни до постанови про вибори в ОРДЛО під тиском Зеленського, Єрмака та інших, то це буде державна зрада і цю Раду можна буде виносити. Адже це буде здачею національних інтересів", - каже Береза.

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Екскерівник ОП Андрій Богдан тим часом каже, що достатньої кількості голосів на внесення змін до постанови про місцеві вибори немає.

"Як ви тепер, після такої вказівки Козака, у парламенті бачите голосування? Хто взагалі цей проєкт постанови внесе? Може, народний депутат зі складу делегації? Випишіть йому одразу охорону, ну і квартирку в Ростові, щоб двічі не вставати. А в день голосування Президент буде в Раді? А голоси на це є?", - запитує він.

Натомість голова Комітету виборців України Олександр Черненко взагалі заперечує можливість будь-яких змін до постанови про місцеві вибори.

"Будь-які розмови про внесення змін у постанову ВР про призначення місцевих виборів - юридично нікчемні. Постанова ВР про призначення виборів - акт одноразової дії. Дія постанови вичерпалась одразу після прийняття. Вибори призначено. Вносити зміни, за великим рахунком, нікуди", - пише пан Черненко.

"Можна, звичайно, прийняти нову постанову. Але постанова про призначення виборів мала бути прийнята ще до 29 липня (що і було зрозблено). Виборча кампанія вже стартувала".

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Ексміністр соціальної політики Павло Розенко взагалі не виключає планів влади скасувати місцеві вибори через падіння рейтингів президента та його політсили.

Автор фото, Павло Розенко / Facebook