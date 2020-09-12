Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі

Автор фото, Фрагмент афіші фільму / Kristi Films

Фільм української режисерки Наталки Ворожбит "Погані дороги" відзначили нагородою Міжнародного тижня кінокритиків, який проходить в рамках Венеційського кінофестивалю. Стрічку визнали найкращою в категорії "Найбільш інноваційний фільм".

Що за фільм?

"Погані дороги" - це екранізація однойменної п'єси Наталки Ворожбит, відомої, зокрема, як автор сценаріїв до фільмів "Кіборги" і "Дике поле". Цього разу вона вперше виступає в ролі режисера стрічки.

В основі сюжету - історії жителів Донбасу та українських військових, що перебувають по різні сторони лінії розмежування.

Сценарій створювали на основі документальних історій, зібраних на сході України.

Автор фото, Наталка Ворожбит / Facebook Підпис до фото, "Погані дороги" - режисерський дебют Наталки Ворожбит

"В жорстоких умовах війни людина проявляється як з кращого, так і з гіршого боку. Я брала з реального життя такі ситуації, які дозволяють найбільш яскраво проявити ці якості, де не завжди зрозуміло, що добре і що погано", - розповідала режисерка.

"Це буде кіно для тих українців, які ігнорують війну, а також для Заходу - щоб там побачили справжні події на Донбасі. В основі лежать відносини любові між людьми, які зустрічаються в зоні, де відбувається війна. Також в кожній новелі герой проходить тест на людяність".

Зйомки фільму проходили за підтримки Українського культурного фонду, який виділив на проєкт 11 мільйонів гривень.

Коли стрічка вийде в широкий прокат, поки невідомо.