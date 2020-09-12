Том Хенкс і Білл Мюррей. Як британець малює зірок на друкарській машинці

Автор фото, James Cook

Британський студент-архітектор з Ессексу малює за допомогою старих друкарських машинок.

Він зацікавився типографікою під час навчання, а тепер отримує замовлення з усього світу, зокрема від популярного у США реаліті-шоу American Idol.

23 річний Джеймс Кук каже, що багато креслить і малює вручну в університеті, тому це для нього можливість "перезавантажитись" і відпочити.

"На мій погляд, несправна друкарська машинка може відмінно працювати, якщо використати її як інструмент для створення творів мистецтва".

Художник починав з п'яти старих друкарських машин, але його роботи "викликали такий великий інтерес серед місцевих, що вони тепер самі віддають мені свої друкарські машинки".

Зараз в його арсеналі близько 30 апаратів.

Тематика картин варіюється від місцевих пам'яток до портретів людей, серед яких є зірки телебачення і кіно.

Щоб створити малюнок потрібно від 15 до 30 годин.

Автор фото, James Cook Підпис до фото, Джеймс Кук розробив обкладинку альбому для учасника відомого у США реаліті-шоу American Idol

Незабаром відбудеться перша виставка робіт художника.

Портрети акторів Білла Мюррея і Тома Хенкса розмістять поруч з друкарськими машинками, на яких їх створили.

Автор фото, James Cook Підпис до фото, Букви, цифри та розділові знаки - інструмент для створення зображень в руках Джеймса Кука

Автор фото, James Cook Підпис до фото, Портрет відомого британського телеведучого Бена Шепхарда

Але є одна амбіція, яку художник поки не виконав, - отримати відповідь від Тома Хенкса - одного з найвідоміших у світі колекціонерів друкарських машинок.

"Я надіслав його портрет у компанію Tom Hanks's Playtone Productions, - каже Джеймс. - Відомо, що він листується з іншими, використовуючи власні машинописні букви, однак відповіді поки не отримав. Буду продовжувати спроби!"

Автор фото, James Cook Підпис до фото, Найбільша на сьогодні картина Джеймса Кука (вгорі ліворуч) - неназвана жінка. Він малював її місяць і використав 100 тисяч друкарських символів

Автор фото, James Cook Підпис до фото, Художник надіслав Тому Хенксу його машинописний портрет. Відомо, що актор - затятий колекціонер старовинних друкарських машинок

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