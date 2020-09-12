Том Хенкс і Білл Мюррей. Як британець малює зірок на друкарській машинці
Британський студент-архітектор з Ессексу малює за допомогою старих друкарських машинок.
Він зацікавився типографікою під час навчання, а тепер отримує замовлення з усього світу, зокрема від популярного у США реаліті-шоу American Idol.
23 річний Джеймс Кук каже, що багато креслить і малює вручну в університеті, тому це для нього можливість "перезавантажитись" і відпочити.
"На мій погляд, несправна друкарська машинка може відмінно працювати, якщо використати її як інструмент для створення творів мистецтва".
Художник починав з п'яти старих друкарських машин, але його роботи "викликали такий великий інтерес серед місцевих, що вони тепер самі віддають мені свої друкарські машинки".
Зараз в його арсеналі близько 30 апаратів.
Тематика картин варіюється від місцевих пам'яток до портретів людей, серед яких є зірки телебачення і кіно.
Щоб створити малюнок потрібно від 15 до 30 годин.
Незабаром відбудеться перша виставка робіт художника.
Портрети акторів Білла Мюррея і Тома Хенкса розмістять поруч з друкарськими машинками, на яких їх створили.
Але є одна амбіція, яку художник поки не виконав, - отримати відповідь від Тома Хенкса - одного з найвідоміших у світі колекціонерів друкарських машинок.
"Я надіслав його портрет у компанію Tom Hanks's Playtone Productions, - каже Джеймс. - Відомо, що він листується з іншими, використовуючи власні машинописні букви, однак відповіді поки не отримав. Буду продовжувати спроби!"
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