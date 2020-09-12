Тисячі жінок вийшли на марш у Мінську. Їх затримують силовики

Автор фото, Tut.by

У Мінську силовики затримують учасниць традиційного суботнього "жіночого маршу". За інформацією білоруських ЗМІ, на акцію зібралися кілька тисяч жінок.

Учасниці скандують "Свєта - наш президент" і "Машо, тримайся", маючи на увазі суперницю Олександра Лукашенка на виборах Світлану Тихановську і Марію Колесникову, члена Координаційної ради білоруської опозиції.

Точна кількість затриманих невідома, колони жінок продовжують рух вулицями Мінська. Аналогічна акція також проходить у Гродно.

За інформацією правозахисного центру "Вясна", йдеться принаймні про понад 30 затриманих.

"Силовики шукають жінок по подвір'ях, журналістів відтискають з площі", - повідомляє "Радіо Свобода".

Автор фото, Tut.by

Автор фото, Tut.by

Автор фото, Tut.by

Автор фото, Tut.by

Світлана Тихановська з 10 серпня перебуває в Литві, а Марію Колеснікову 7 вересня затримали невідомі й спробували вивезти її з країни. Зробити цього їм не вдалося - опозиціонерка порвала свій паспорт.

Відтоді Колесникова перебувала в СІЗО - вона проходить підозрюваною у справі про заклики до захоплення влади.

У суботу її адвокат повідомила, що Колесникову без пояснення причин перевезли з СІЗО до ізолятору в Жодіно.

Світлана Тихановська сьогодні закликала ОМОН утриматись від насилля.

"Хочу вас попередити, що кожен, хто скоює злочини проти мирних демонстрантів і свого народу, понесе відповідальність", - заявила вона.

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