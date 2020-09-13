Тисячі на концерті. МОЗ критикує свято у Дніпрі

Автор фото, dniprorada.gov.ua Підпис до фото, У Дніпрі влашутвали великий концерт

Лазерне шоу, багатотисячний концерт і поїдання рекордної піци. У Дніпрі масштабно відсвяткували День міста, що викликало обурення у Міністерстві охорони здоров'я.

На таких заходах навіть кілька хворих людей можуть інфікувати сотні-тисячі інших, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у неділю 13 вересня.

Дніпро святкує День міста два дні - 12 і 13 вересня.

"Коли сьогодні з ранку я побачив фотографії зі святкування з нагоди дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі — десятки тисяч людей, то у мене таке питання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що ви усвідомлюєте, що таке Covid-19, ви точно знаєте, які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що у вас зараз відбувається політичний процес, але так свідомо почати проводити концерти, я навіть не кажу про те, що вони заборонені постановою Кабміну ", - сказав він.

Такі концерти, говорить Степанов, заборонені у зв'язку з тим, що в одному місці збирається велика кількість людей, які не користуються засобами захисту, при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Це неприпустимо і може призвести до масового зараження Covid-19, каже міністр.

В понеділок, 14 вересня, Степанов має поговорити з мерами українських міст про дотримання карантину.

Автор фото, dniprorada.gov.ua Підпис до фото, Соціальної дистанції не дотримувалися. На фото мер Дніпра Борис Філатов

Що було у Дніпрі?

На День міста у центрі Дніпра провели масштабний концерт класичної музики, на який прийшли тисячі людей.

Також у місті провели фестиваль духових оркестрів, театральні перформанси, влаштували лазерне шоу та їли найдовшу піцу.

Судячи з фото зі святкувань соціальної дистанції ніхто не дотримувався.

Автор фото, dniprorada.gov.ua

Дніпро і Дінпропетровська область наразі перебувають у зеленій зоні. Але за правилами адаптивного кольорового карантину певних заборон мають дотримуватися і в зелених зонах.

Так, у зеленій зоні масові заходи можуть проводити з розрахунку не більше 1 людини на 5 метрів квадратних.

Автор фото, dniprorada.gov.ua

Правила карантину в Україні порушують не тільки у зеленій зоні. Три міста з червоної зони - Тернопіль, Івано-Франківськ і Чернівці також їх порушують - у містах працює громадський транспорт, магазини, ресторани. Все це має бути закрите.

У Тернополі навіть працюють школи.

Місцева влада Івано-Франківська та Тернополя оскаржує у суді запроваджені карантином заборони.

Що з коронавірусом?

В Україні понад місяць збільшується кількість хворих на Covid-19.

Два дні підряд в Україні фіксували понад 3100 нових випадків Covid-19 на добу.

Автор фото, Центр громадського здоров'я

Станом на 13 вересня у Дніпропетровській області виявили 3 262 хворих.

Раніше співрозмовник ВВС в уряді вказував, що влада готується отримати понад три тисячі нових хворих на добу наприкінці вересня.

Співрозмовник припускав, що якщо такі показники протримаються кілька тижнів, то країна може зіткнутись з нестачею ліжкомісць для хворих і важку ситуацію, яка була в Італії навесні цього року.