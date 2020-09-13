Тисячі на концерті. МОЗ критикує свято у Дніпрі
Лазерне шоу, багатотисячний концерт і поїдання рекордної піци. У Дніпрі масштабно відсвяткували День міста, що викликало обурення у Міністерстві охорони здоров'я.
На таких заходах навіть кілька хворих людей можуть інфікувати сотні-тисячі інших, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у неділю 13 вересня.
Дніпро святкує День міста два дні - 12 і 13 вересня.
"Коли сьогодні з ранку я побачив фотографії зі святкування з нагоди дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі — десятки тисяч людей, то у мене таке питання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що ви усвідомлюєте, що таке Covid-19, ви точно знаєте, які ризики несе ця хвороба. Я розумію, що у вас зараз відбувається політичний процес, але так свідомо почати проводити концерти, я навіть не кажу про те, що вони заборонені постановою Кабміну ", - сказав він.
Такі концерти, говорить Степанов, заборонені у зв'язку з тим, що в одному місці збирається велика кількість людей, які не користуються засобами захисту, при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції.
Це неприпустимо і може призвести до масового зараження Covid-19, каже міністр.
В понеділок, 14 вересня, Степанов має поговорити з мерами українських міст про дотримання карантину.
Що було у Дніпрі?
На День міста у центрі Дніпра провели масштабний концерт класичної музики, на який прийшли тисячі людей.
Також у місті провели фестиваль духових оркестрів, театральні перформанси, влаштували лазерне шоу та їли найдовшу піцу.
Судячи з фото зі святкувань соціальної дистанції ніхто не дотримувався.
Дніпро і Дінпропетровська область наразі перебувають у зеленій зоні. Але за правилами адаптивного кольорового карантину певних заборон мають дотримуватися і в зелених зонах.
Так, у зеленій зоні масові заходи можуть проводити з розрахунку не більше 1 людини на 5 метрів квадратних.
Правила карантину в Україні порушують не тільки у зеленій зоні. Три міста з червоної зони - Тернопіль, Івано-Франківськ і Чернівці також їх порушують - у містах працює громадський транспорт, магазини, ресторани. Все це має бути закрите.
У Тернополі навіть працюють школи.
Місцева влада Івано-Франківська та Тернополя оскаржує у суді запроваджені карантином заборони.
Що з коронавірусом?
В Україні понад місяць збільшується кількість хворих на Covid-19.
Два дні підряд в Україні фіксували понад 3100 нових випадків Covid-19 на добу.
Станом на 13 вересня у Дніпропетровській області виявили 3 262 хворих.
Раніше співрозмовник ВВС в уряді вказував, що влада готується отримати понад три тисячі нових хворих на добу наприкінці вересня.
Співрозмовник припускав, що якщо такі показники протримаються кілька тижнів, то країна може зіткнутись з нестачею ліжкомісць для хворих і важку ситуацію, яка була в Італії навесні цього року.
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