Чи надовго в Україні Бабине літо?

Автор фото, ВВС Підпис до фото, До України прийшло Бабине літо

Ще кілька днів в Україні буде сонячно, тепло і без опадів, температура в неділю становитиме 23-28°.

Про повідомили в Українському гідрометцентрі.

Над Україною зараз панує антициклон, суха і сонячна погода, це перше Бабине літо, розповідає синоптик Наталя Діденко.

Бабиним літом називають теплу та суху погоду восени, яка пов'язана з антициклоном. Бабине літо буває у багатьох країнах з помірним кліматом.

В Україні Бабине літо зазвичай настає 28 серпня, "молоде бабине літо", і триває до 11 вересня.

Після нього починається "старе бабине літо" - це друга половина вересня — початок жовтня.

Тепло до 17 вересня

У неділю, 13 вересня, в Україні малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 26-31°.

У понеділок та вівторок 14-15 вересня в Україні також буде малохмарно і без опадів, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї до 12 м/с, в західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у східних областях буде 6-11°, на решті території 9-14°, на узбережжі морів 15-19°.

При цьому вдень температура буде 22-27° (на північному сході близько 20°), у південній частині та на Закарпатті - 25-30°.

16-17 вересня в Україні без опадів, лише вдень 17 вересня на північному заході країни невеликий дощ, місцями гроза.

Температура вночі 8-14°, на крайньому півдні 15-18°; вдень 21-27°, на Закарпатті та Одещині місцями до 29°.

У Києві 13 вересня малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 25-27°; по області вночі 6-11°, вдень 23-28°.

14-15 вересня у столиці також буде малохмарно й без опадів.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

16-17 вересня у Києві без опадів, температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.