Протести в Білорусі: на "Марші героїв" знову жорстокі затримання

Автор фото, Reuters

У неділю, на 36-й день протестів проти фальсифікації виборів, у Білорусі знову проходять протести і на них знову жорстоко затримують людей.

Акцію, яку на цей раз назвали "Марш героїв", відбуваються у Мінську та інших містах.

За повідомленнями з білоруської столиці, силовики почали затримувати протестувальників ще до початку маршу.

Автор фото, Reuters

Міліція і невідомі люди в масках в різних місцях Мінська почали бити і затримувати протестувальників, які групами і колонами йшли до місць збору перед маршем.

МВС Білорусі оголосило, що до 3 години дня, за місцевим часом, затримали близько 250 людей.

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Біля міської резиденції Лукашенка - Палацу незалежності припаркований БТР. На даху палацу чергують кілька людей в чорному камуфляжі, повідомляє Інтерфакс.

"Силовики сьогодні активно дроблять колони протестуючих, не даючи їм зібратися в одній точці", - пише портал Tut.by про те, що відбувається в Мінську.

У МВС Білорусі кажуть, що на вулицях Мінська не більше 3 тисяч протестувальників.

Численні відео з місця події свідчать, що на вулицях десятки тисяч людей.

Автор фото, Reuters

Одна з груп протестувальників направилась до Дроздів - це елітне дачне селище під Мінськом, де розташована резиденція Лукашенка і будинки деяких білоруських політиків.

Крім столиці, акції протесту в неділю проходять в Гродно, Гомелі, Могильові, Вітебську, Полоцьку, Ліді і інших містах країни.

Судячи з відео в соцмережах, це невеликі акції чисельністю в кілька сотень людей.

Звернення Тихановської

Колишня суперниця Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська, яку учасники протестів вважають обраним президентом, перед маршем записала нове звернення на підтримку демонстрантів.

"Я знаю, що в неділю планується "Марш героїв", о 14 годині, в Мінську і регіонах, і я всіх підтримую, хто планує туди прийти", - сказала Тихановська.

Вона перебуває у Литві, куди її вивезли спецслужби Білорусі.

Автор фото, Reuters

Напередодні в Мінську пройшов "жіночий марш", який, як і недільний протест, вже став традиційним. По ходу маршу і після нього були затримані десятки учасниць.

З семи членів президії Координаційної ради опозиції шестеро людей заарештовані. Серед них - одна з лідерок протестів Марія Колесникова.

На волі - тільки нобелівський лауреат, письменниця Світлана Алексієвич. Після того, як на цьому тижні до неї прийшли з обшуком, у неї вдома почали чергувати дипломати європейських країн.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі оголосило, що на акціях в суботу затримали 114 людей.

МВС стверджує, що в акціях протесту брали участь "не більше 1700 людей", тоді як в проурядових мітингах взяли участь понад 50 тисяч.

Автор фото, EPA

Наразі білоруські силовики, як правило, не намагаються розганяти великі акції протесту з самого початку, а починають переслідувати, бити і затримувати протестувальників, коли вони невеликими групами розходяться після закінчення акції.

При цьому у побитті і затриманнях беруть участь люди без розпізнавальних знаків і часто навіть без форми, але в балаклавах і з кийками. Протестувальники намагаються зривати маски і балаклави, щоб пізнати нападників.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори, на яких Олександр Лукашенко, за версією підконтрольного йому Центрвиборчкому, в шостий раз обрався президентом країни, зібравши близько 80% голосів.

Однак відразу після оголошення попередніх підсумків виборів в країні спалахнули масові протести. Протестувальники, спираючись на численні свідоцтва і власний частковий підрахунок, кажуть, що результати фальсифіковані.

Частина білоруських опозиціонерів вважає, що на виборах перемогла Світлана Тихановська, частина — що справжні результати голосування встановити неможливо, і країна потребує нових, чесних виборах.

Світлана Тихановська стала головним кандидатом від опозиції після того, як влада заарештувала її чоловіка, популярного блогера, який збирався балотуватися в президенти.

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