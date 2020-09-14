У яких країнах найгірша ситуація з коронавірусом

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Кількість нових заражень коронавірусом у світі сягнула рекорду - 307 930 випадків на добу, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Померли за день понад 5500 людей. А загалом з початку пандемії від цієї хвороби померли понад 900 тис. людей.

Найбільше добове зростання зафіксували в трьох країнах: в Індії - 94,4 тис., в США - 45,5 тис. та в Бразилії - 43,7 тис.

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Чиновники ВООЗ застерігають, що Європі також варто готуватись до збільшення кількості щоденних смертей в жовтні та листопаді.

В останні тижні кількість нових випадків зростає одразу в кількох європейських країнах. Найгіршу динаміку показує Іспанія - понад 566 тис. хворих за весь час та Франція - понад 400 тис. хворих.

13 вересня у Франції зафіксували новий рекорд - понад 10 тис. нових випадків за добу.

Ізраїль з п'ятниці запроваджує новий тотальний карантин, ставши першою країною світу, яка відновить суворі обмеження після весняного локдауну. В останні тижні тут фіксують близько 4 тис. нових випадків щодня.

Що в Україні?

В Україні 14 вересня зафіксували 2 462 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час захворіли понад 156,7 тис. людей. Зних 3211 померли, понад 68 тис. видужали.

Минулого тижня в Україні фіксували історичний максимум нових хворих - 3144 випадки за добу. А станом на 13 вересня за добу померла найбільша кількість людей - 72.