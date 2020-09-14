Від найбільшого льодовика Гренландії відколовся гігантський шматок

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Від найбільшого в Арктиці шельфового льодовика 79N, або Nioghalvfjerdsfjorden, що на північному сході Гренландії, відколовся великий шматок льоду.

Ділянка, на якій стався розкол, займає близько 110 квадратних кілометрів (для порівняння - Чернігів має площу 79 квадратних кілометрів).

Супутникові знімки показують, що льодовик розпався на багато дрібних шматків.

Розкол льодовика є ще одним доказом швидких кліматичних змін в Гренландії, кажуть вчені.

"З 1980 року атмосфера у цьому регіоні нагрілася приблизно на 3 градуси. А у 2019 і 2020 роках спостерігалися рекордні літні температури ", - розповіла Дженні Тертон, полярна дослідниця з Університету Фрідріха-Александра в Німеччині.

Автор фото, Copernicus Data/ESA/Sentinel-2B Підпис до фото, N79 вкритий ставками і потічками, що тануть

Льодовик 79N приблизно 80 км завдовжки і 20 км завширшки. На передньому краї льодовик 79N роздвоюється, одне з відгалужень повертає на північ, саме ця частина, яку називають льодовик Спальте, відкололася.

Шельфовий льодовик вже танув у 2019 році. Цьогорічне тепле літо остаточно його знищило - льодовик Спальте перетворився на флотилію айсбергів.

Якщо уважно подивитися на супутникові знімки, то на поверхні льодовика видно багато талих ставків. Це свідчить про підвищення температури повітря.

Наявність води на поверхні часто є проблематичною для льодовиків. Якщо вода затікає в щілини, то це сприятиме швидшому розколу крижаного моноліта.

Океанографи також задокументували потепління температури моря, що свідчить про те, що шельфовий льодовик майже точно тане і знизу.

Автор фото, Copernicus Data/ESA/Sentinel-2B Підпис до фото, Частина льодовика, що відкололася

"79N став найбільшим арктичним шельфовим льодовиком лише недавно, після того, як льодовик Петерман на північному заході Гренландії втратив значну площу в 2010 і 2012 роках", - пояснив професор Джейсон Бокс з Геологічної служби Данії та Гренландії (GEUS).

Північно-східний льодовиковий потік вимиває близько 15% внутрішнього льодовикового покрову. Потік стікає або вздовж N79, або на південь до іншого льодовика Захарія Істрем.

Захарія вже втратила більшу частину плавучого льодовикового шельфу.

Професор Бокс сказав, що льодовик N79 може протриматися довше, тому що спереду його притиснули деякі острови. А це додає льодовику стабільності. Але, додав професор, шельф продовжує зменшуватися вздовж основи.

"Це, скоріш за все, призведе до того, що N79 розпадеться зсередини, що є доволі унікальним. Однак, думаю, цього не станеться ще 10 чи навіть 20 років. Хтозна", - розповів професор BBC News.

У липні великий шельфовий льодовик в Арктиці втратив значну площу. Це льодовик Мільн на півночі канадського острова Елсмір. Мільн втратив 80 кв. км, залишився лише сегмент розміром 106 кв. км.

На початку 20 століття Мільн займав 8600 кв. км. Швидкі темпи танення льодовиків у Гренландії відзначили у дослідженні, що аналізувало дані американсько-німецьких супутників Grace-FO, які здатні відстежувати зміни маси льоду. Вони фактично зважують крижаний покрив.

Місія Grace встановила, що 2019 рік був рекордним, оскільки за цей час льодовий щит втратив близько 530 мільярдів тонн. Цієї води достатньо, щоби підняти рівень морів на 1,5 мм.

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