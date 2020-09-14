Бюджет-2021: якими будуть курс долара, інфляція, ріст ВВП і дефіцит

Автор фото, УНІАН

15 вересня уряд затвердив проєкт бюджету на 2021 рік та направляє його до парламенту.

Бюджетний кодекс передбачає, що уряд має передати кошторис на наступний рік до Верховної Ради до 15 вересня.

"Це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах "перезапуску" економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Основні показники

За словами пана Марченка, наступного року уряд очікує ріст ВВП 4,6%, а інфляцію - 7,3% річних. Бюджет зверстаний з розрахункового курсу долару на середньому рівні - 29,1 гривні.

"Курс долара, на якому розраховується бюджет, у нас середньорічний 29,1", - сказав міністр. Наразі середній курс долара на міжбанку складає 28 гривень.

Доходи бюджету складуть 1,071 трлн гривень, а видатки - 1,350 трлн гривень.

Тобто, дефіцит бюджету складе 270 мільярдів гривень.

Середню заробітну плату влада прогнозує на 2021 рік у розмірі 13,6 тисячі гривень на місяць.

За словами міністра, у бюджеті будуть гроші на вакцинацію від коронавірусу та фінансування участі в Паралімпійських іграх.

5,92% ВВП видатків бюджету піде на безпеку та оборону.

Мінімальна платня також має зрости. З 1 січня вона складатиме 6 тисяч гривень, а з 1 липня - 6,5 тисячі. "Це не вплине суттєво на показник інфляції", - твердить міністр.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співпраця з МВФ - ключова для України наступного року

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк попередив, що закладене у проєкті на 2021 рік підвищення мінімальної платні може призвести до проблем.

За його словами, це може означати фактичне підвищення податків із заробітної плати.

Зокрема, підвищення податків для 2 групи ФОП складе 536 грн в місяць.

Для 3 групи ФОП єдиний соціальний внесок зросте на 390 грн.