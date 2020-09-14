Путін дасть Лукашенку $1,5 млрд. Перші підсумки зустрічі

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У Сочі розпочалася зустріч президента Росії Володимира Путіна і чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Переговори проходять у форматі "віч-на-віч".

Як повідомило білоруське державне інформагентство БелТА, президенти обговорять майбутню співпрацю, союзні відносини, міжнародну проблематику і ситуацію в регіоні.

Ні підписання документів, ні спільної пресконференції за підсумками переговорів не запланували, повідомив раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Перед відкриттям переговорів обидва керівники виступили із заявами.

Путін розповів, що Росія надасть Білорусі кредит у розмірі 1,5 млрд доларів.

Путін розраховує, що інформація про російський кредит Білорусі позначиться на фінансових ринках.

"Не випадково згадав кредит, який Росія найближчим часом планує надати Білорусі, сподіваюся, що це відповідним чином відіб'ється і на фінансових ринках", - зауважив російський лідер.

Він схвально відгукнувся про обіцянки чинного президента Білорусі провести конституційну реформу.

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"Ми знаємо про вашу пропозицію почати роботу щодо конституції. Вважаю, що це логічно, своєчасно, доцільно", - заявив президент Росії.

Водночас він сказав, що громадяни Білорусі повинні розбиратися в ситуації в країні самостійно.

"Ви нашу позицію добре знаєте: ми за те, щоб білоруси самі, без підказок і тиску ззовні, в спокійному режимі і діалозі між собою розібралися в цій ситуації, і прийшли до спільного рішення, як вибудовувати свою роботу", - сказав Путін.

Автор фото, AFP/Getty Підпис до фото, Віктор Янукович під час протестів на Майдані також у Сочі домовлявся з Путіним про багатомільярдні позики

Сам Лукашенко заявив раніше, що розраховує на зустрічі поставити "жирну крапку" в реалізації домовленостей прем'єрів двох країн, щоб "рухатися далі".

Зустріч двох президентів прокоментувала опонент Лукашенка на минулих в серпні президентських виборах Світлана Тихановська.

"Я хочу нагадати Володимиру Путіну: що б ви не вирішили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі - це не матиме законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з диктатором, а не з білоруським народом ", - наводить її слова Tut.by.

Схожу заяву випустила і Координаційна рада опозиції Білорусі, окремо наголосивши, що "ніколи не ставила і не ставить собі за мету погіршити відносини Білорусі і Росії".

Від 9 серпня у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах та побиття людей.