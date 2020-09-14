Вчені знайшли свідчення, що на Венері може бути життя

Автор фото, JAXA/ISAS/AKATSUKI PROJECT TEAM Підпис до фото, Венера

Сама думка про те, що живі організми перебувають у хмарах Венери, є надзвичайною.

Але це те, що зараз вивчають астрономи, які виявили газ в атмосфері, походження якого вони не можуть пояснити.

Цим газом є фосфін - молекула, що складається з одного атома фосфору та трьох атомів водню. На Землі фосфін асоціюється з життям, мікробами, які живуть у кишках тварин, таких як пінгвіни, або в середовищах, бідних киснем, таких як болота.

Звичайно, ви можете отримати газ промисловим способом, але на Венері немає заводів; і пінгвінів точно немає.

То чому цей газ там, за 50 км від поверхні планети? Професор Джейн Грівз з Кардіффського університету у Великій Британії та його колеги ставлять саме це питання.

Вони опублікували статтю в журналі Nature Astronomy, де детально описують свої спостереження за фосфіном на Венері, а також дослідження, які вони провели, щоб спробувати показати, що ця молекула може мати природне, небіологічне походження.

Враховуючи все, що ми знаємо про Венеру та умови, які там існують, ще ніхто не зміг описати абіотичний шлях до фосфіну, не в тих кількостях, які були виявлені. Це означає, що як можливе джерело газу - живі організми - заслуговують на розгляд.

Автор фото, ESO/M.KORNMESSER/L.CALCADA/NASA Підпис до фото, Молекула фосфіна

"Протягом усієї своєї кар'єри я був зацікавлений у пошуку життя в інших місцях Всесвіту, тому мене просто вражає, що це навіть можливо", - сказав професор Грівз.

"Але так, ми щиро заохочуємо інших людей розповідати нам, що ми могли пропустити. Наші папери та дані мають відкритий доступ; так працює наука".

Що саме виявила команда?

Команда професора Грівза спочатку виявила фосфін на Венері за допомогою телескопа Джеймса Клерка Максвелла на Гаваях, а потім підтвердила його присутність за допомогою Великого міліметрового радіотелескопа Атаками у Чилі.

Фосфін має своєрідну "лінію поглинання", яку ці радіотелескопи розпізнають на довжині хвилі близько 1 мм. Газ спостерігається в середніх широтах планети приблизно на висоті 50-60 км. Концентрація невелика - складає лише 10-20 частин на кожен мільярд атмосферних молекул, але в цьому контексті це багато.

Чому це так цікаво?

Венера не на першому місці в списку, коли думають про життя в інших місцях нашої Сонячної системи.

Порівняно із Землею, це пекло. З атмосферою, яка на 96% складається з вуглекислого газу, вона зазнала безконтрольного парникового ефекту.

Температура поверхні така, як у пічці - понад 400 градусів.

Космічні зонди, які приземлилися на планеті, функціонували лічені хвилини до виходу з ладу.

І все ж підніміться на 50 км вгору - і умови комфортніші.

Автор фото, DETLEV VAN RAVENSWAAY/SPL Підпис до фото, Так вчені зображують поверхню Венери

Отже, якщо на Венері справді є життя, саме тут ми могли б розраховувати його знайти.

Чому ми повинні бути скептичними?

Хмари. Вони густі і в основному вони складаються (на 75-95%) із сірчаної кислоти, що катастрофічно для клітинних структур, які складають живі організми на Землі.

Доктор Вільям Бейнс, член філії Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США, є біохіміком цієї команди. Він вивчав різні комбінації різних сполук, які можуть бути на Венері.

Він досліджував, чи можуть вулкани, блискавки і навіть метеорити зіграти роль у формуванні PH3 (фосфіну) - і всі досліджені ним хімічні реакції, за його словами, у 10 000 разів слабкіші, щоб утворити кількість фосфіну, який спостерігали на Венері.

Для виживання у сірчаній кислоті, вважає доктор Бейнс, мікробам Венери, що перебувають у повітрі, доведеться або використовувати якусь невідому, кардинально іншу біохімію, або створити своєрідну броню.

"В принципі, більш водолюбне життя може сховатися в захисній оболонці певного типу всередині крапель сірчаної кислоти", - сказав він програмі ВВС Sky at Night.

"Ми говоримо про бактерії, які оточують себе чимось жорсткішим, ніж тефлон, і повністю закриваються. Але тоді як вони харчуються? Як вони обмінюються газами? Це справжній парадокс".

Яка була реакція?

Обережна та заінтригована. Команда категорично не стверджує, що знайшла життя на Венері. Мова йде про те, що цю ідею потрібно додатково досліджувати, оскільки вчені також вишукують будь-які пропущені геологічні або абіотичні хімічні шляхи до фосфіну.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Зображення Венери, які встиг передати радянський апарат

Доктор Оксфордського університету Колін Вільсон працював над зондом Європейського космічного агентства "Венера Експрес" (2006-2014) і є провідною фігурою у розробці нової концепції місії під назвою EnVision.

За його словами, спостереження професора Грівса підштовхнуть до нової хвилі досліджень на планеті.

"Це справді захоплює і призведе до нових відкриттів - навіть якщо оригінальне виявлення фосфіну виявилося б спектроскопічним помилковим тлумаченням, чого я не передбачаю. Я думаю, що життя в хмарах Венери сьогодні настільки малоймовірне, що ми знайдемо інші хімічні шляхи утворення фосфіну в атмосфері. Але ми виявимо багато цікавого про Венеру під час пошуку ", - сказав він BBC News.

Доктор Льюїс Дартнелл з Вестмінстерського університету також обережний. Він астробіолог - той, хто вивчає можливості життя за межами Землі.

Він вважає, що Марс або супутники Юпітера і Сатурна - кращий вибір для пошуку життя.

"Якщо життя може вижити у верхніх хмарних шарах Венери - це дуже яскраво, бо це означає, що, можливо, життя дуже поширене в нашій галактиці в цілому. Можливо, життя не потребує планет, схожих на Землю, і могло б вижити на інших, пекельно-гарячих, схожих на Венеру планетах у Чумацькому Шляху".

Автор фото, NASA-JPL/CALTECH Підпис до фото, Дослідити хмари навколо Венери пропонують подібними апаратами

Як можна дослідити?

Відправивши зонд для конкретного дослідження атмосфери Венери.

Американське космічне агентство (НАСА) нещодавно попросило вчених розробити проєкт потенційної флагманської місії в 2030-х роках.

Флагманські команди - це найспроможніші і найдорожчі заходи, що проводяться НАСА. Ця конкретна концепція пропонує аеробот, або повітряну кулю з приладами для подорожі хмарами Венери.

"Росіяни зробили це на своєму аеростаті "Вега" (у 1985 році)", - сказала член команди професор Сара Сігер з Массачусетського технологічного інституту. "Він був покритий тефлоном, щоб захиститися від сірчаної кислоти, і пару днів плавав навколо, роблячи вимірювання.

"Ми могли б неодмінно зробити деякі вимірювання на місці. Ми могли б сконцентрувати крапельки та виміряти їхні властивості. Ми могли б навіть взяти з собою мікроскоп і спробувати шукати саме життя".