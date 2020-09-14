Влада Лукашенка кинулась на боротьбу з активістками
У Білорусі підрозділи МВС почали застосовувати жорсткі методи боротьби проти жінок, які беруть участь у протестах. Про це дивіться у матеріалі з Мінська кореспондента ВВС Джони Фішера.
У ці вихідні на вулиці білоруських міст знову вийшли десятки тисяч людей, які вимагали проведення чесних виборів.
Однак сам Лукашенко не збирається йти на поступки і поїхав до Росії на зустріч з Володимиром Путіним.
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