Навального отруїли "Новачком". Це підтвердили Франція і Швеція

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Три незалежні лабораторії підтвердили наявність в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального речовини з групи "Новачок".

Перевірку проб запустила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Незалежну експертизу аналізів Навального провели науковці з Франції, Швеції та інших європейських країн, повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Агенти групи "Новачок" - одні з найбільш токсичних та отруйних речовин у світі. Це речовини нервово-паралітичної дії, що вражають нервову систему людини.

Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, який виконував рейс з Томська в Москву. Німецькі лікарі переконані, що політика отруїли.

Отруєння підтверджено

2 вересня уряд Німеччини оголосив, що з ініціативи клініки "Шаріте" спеціальна лабораторія бундесверу провела токсикологічний тест і отримала докази наявності отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачка". Це є серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, підкреслено в заяві.

Влада Німеччини підключила ОЗХЗ до випадку Навального. ОЗХЗ взяла аналізи у Навального, а уряд Німеччини звернувся до Франції та Швеції з проханням провести незалежну експертизу на основі нових зразків, йдеться в повідомленні

"Результати цього огляду, проведеного спеціальними лабораторіями у Франції і Швеції, тепер доступні. Вони підтверджують докази Німеччини, - вказано в ньому. - Три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що отруєння пана Навального спричинила нервово-паралітична речовина з групи "Новачка".

Уряд Німеччини вкотре закликав Росію пояснити, що трапилося.

Автор фото, DPA Підпис до фото, Німецька клініка "Шаріте"

Водночас, російські лікарі продовжують наполягати, що Навального не могли отруїти "Новачком". Найчастіше про це заявляє головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу Олександр Саба.

Він заявив ТАСС, що остання заява уряду Німеччини розходиться з клінічною картиною стану пацієнта.

З позиції доказової медицини, даних про отруєння у Навального на момент госпіталізації до лікарні в Омську не було, запевняє лікар.

Що трапилося з Навальним?

Навальний був в комі з 20 серпня, коли йому стало погано на борту літака, який виконував рейс з Томська в Москву.

Протягом двох днів команда Навального та його родина боролися за те, щоб політика вивезли на лікування в Німеччину.

Німецькі лікарі після перших же аналізів побачили ознаки отруєння бойовою речовиною класу "Новачок". Це та ж речовина, якою в 2018 році намагалися отруїти колишнього агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку.