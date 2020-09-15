"Все гуде і тремтить": під Києвом вибухнув газогін, який несе газ в Європу

Автор фото, ДСНС

В ніч на 15 вересня в районі населеного пункту Чабани Київської області стався розрив газопроводу високого тиску, що постачає газ в Європу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Нацполіцію Київської області.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнює, що "розгерметизувався" магістральний газопровід високого тиску діаметром понад 1 м.

Газ до місця аварії перекрили, перекривали також електропостачання в прилеглих населених районах.

Жертв і постраждалих наразі немає.

Втім місцеві мешканці повідомляють, що чули дуже сильний гул і вибух.

"Після звуку вибуху - постійний дуже гучний низькочастотний шум, який нагадує звук від горіння газу в великих об'ємах або роботу мега потужного дизельного генератора. Полум'я не видно поки", - написав вночі у Facebook ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

Співачка Гайтана повідомляє, що було чути вибух, від якого "затремтіли шибки у домі".

"Перед вибухом здалося, що падає літак. І зараз продовжує гучно шуміти", - повідомляє вона у своєму Facebook.

"Ми у Віті Поштовій. Все тремтить, гул страшний", - пише користувачка Наталя Гуменюк Пишая.

"Все тремтить і гуде", - підтверджує Наталя Шмигельська.

Пізніше Міністерство енергетики повідомило, що "незважаючи на позаштатну ситуацію, транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об'ємах".