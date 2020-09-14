Онук експрезидента США вимагає його ексгумації. Навіщо

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нан Бріттон та її донька Елізабет Блізинг, яка була донькою президента США

Онук колишнього президента США Воррена Гардінга заявив, що вимагає ексгумації останків республіканця, щоб підтвердити, що між ними є родинний зв'язок.

Джеймс Блізинг заявив суду, що хоче встановити своє походження з "науковою впевненістю". Але інші члени сім'ї Гардінга виступили проти такої вимоги, озвученої у травні.

Вони заявляють, що прийняли ДНК докази, що мати пана Блізинга, Елізабет Енн Блізинг, була дочкою президента Гардінга та Нан Бріттон.

Воррен Гардінг, 29-й президент США, мав позашлюбні стосунки з Бріттон до і під час своєї каденції між 1921 і 1923 роками.

Про цей роман стало відомо лише після того, як президент Гардінг помер від серцевого нападу в 1923 році.

Бріттон розповіла про їхні стосунки в книзі "Дочка президента", але ніколи не шукала доказів ДНК, що підтверджують, що її батьком був Воррен Гардінг.

Інших дітей у 29-го президента США не було. У 2015 році генетичний аналіз підтвердив збіг між ДНК пана Блізинга та двома іншими родичами Гардінга.

Офіційно про біологічний зв’язок пана Блізинга з Гардінгом оголосила компанія AncestryDNA. Попри це претензії з’явилися напередодні 100-річчя обрання Гардінга президентом у 1920 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Воррен Гардінг був 29-м президентом США у 1921-23 роках

Родичі Гардінга готуються відзначити цей ювілей оновленням міста та створенням президентського центру у місті Огайо, біля якого у 1865 році народився майбутній президент.

Водночас Джеймс Блізинг сказав, що заслуговує на те, щоб "його історія, історія його матері та історія його бабусі також увійшли до залів та музеїв цього міста".

Він сказав, що сподівається змінити це, коли надасть додаткові докази ДНК про його біологічний зв'язок з Гардінгом.

Позов пана Блізинга щодо ексгумації останків Гардінга з його президентського меморіалу в Маріоні оскаржили інші родичі колишнього президента.

"На жаль, широкого визнання нащадками, істориками та біографами (і самим паном Блізингом) того, що він є онуком президента Гардінга, для нього недостатньо", - сказали родичі у зверненні до суду.

Організація Ohio History Connection, яка опікується будинком і меморіалом Гардінга, заявила, що не займає жодної позиції щодо сімейних суперечок.

Однак порадила суду розглянути безліч спірних питань перед тим, як зруйнувати запечатаний саркофаг Меморіалу Гардінга.

Некомерційна організація заявила, що приймає результати ДНК 2015 року "як факт" і планує внести до нового музею розділ про Нан Бріттон та її дочку.