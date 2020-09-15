Хасиди прориваються в Україну через Білорусь

Автор фото, ДПС

Державна прикордонна служба оприлюднила фото і відео сотень паломників-хасидів, які намагаються потрапити в Україну через кордон з Білоруссю попри заборону на в'їзд для іноземців до кінця вересня.

Традиційно в цей час тисячі хасидів прибували на паломництво в Умань для святкування юдейського нового року Рош га-Шана.

Цього року українська влада ввела тимчасову заборону на в'їзд для іноземців до 28 вересня. Непублічно чиновники визнавали, що приводом для заборони стала саме спроба уникнути масового паломництва в розпал пандемії коронавірусу.

Втім, за інформацією прикордонників, 14 вересня після обіду паломники почали масово прибувати на кордон України з Білоруссю.

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"Станом на сьогоднішній ранок між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в'їзду іноземців", - йдеться в повідомленні ДПС.

Паломники зайняли проїжджу частину, фактично заблокувавши рух людей та транспорту через "Нові Яриловичі", скаржаться прикордонники.

Автор фото, ДПС

На пункт пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області для переговорів з паломниками приїхав голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Автор фото, ДПС

До кордону стягнули резерви прикордонників, групи правоохоронців та Державної служби з надзвичайних ситуацій.