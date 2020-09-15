Чоловік знайшов селфі мавпи у загубленому телефоні

Автор фото, Zackrydz Rodzi Підпис до фото, Скріншот відео, яке Закрідз знайшов у своєму телефоні

Студент з Малайзії побачив селфі та відео мавп у телефоні, який загубив, а потім знайшов у джунглях біля свого будинку.

Кадри, на яких мавпа, схоже, намагається з'їсти телефон, активно ширяться соцмережами після того, як Закрідж Родзі розмістив їх у Twitter.

20-річний студент з південного штату Джохор думав, що телефон вкрали, поки він спав.

Він зрозумів, що його смартфон зник, коли прокинувся близько 11 години ранку в суботу, розповів хлопець BBC.

"Не було жодних ознак пограбування. Єдине, про що я думав, що це якесь чаклунство", - згадує він.

Автор фото, Zackrydz Rodzi Підпис до фото, Ще одна світлина мавпи, яку студент знайшов у своєму телефоні

На відео, яке хлопець передав BBC, видно, як мавпа намагалася з'їсти телефон. Тварина дивилася у камеру на тлі яскраво-зеленого листя і крику птахів.

Також у телефоні було багато інших фото мавпи, дерев та листя.

Закрідж розповів, що кілька днів не міг знайти свій телефон, аж поки його батько не помітив мавпу біля їхнього будинку. Ще раз зателефонувавши на свій мобільний, він почув дзвінок позаду будинку. А потім знайшов свій забруднений телефон на листі під пальмою.

Дядько хлопця пожартував, що, можливо, у телефоні є фото злодія. Закрідж почистив його, відкрив картинну галерею "і бум, там повно фото мавп".

"На відміну від інших країн, де мавпи живуть у міських районах або поруч з ними, тут вони зазвичай не крадуть речі з будинків", - каже студент. Він підозрює, що тварина могла потрапити в будинок через відкрите вікно спальні його брата.

Він виклав знайдені фото у Twitter і підписав: "Те, що можна побачити раз на століття". Його допис отримав кілька тисяч лайків та підхопили місцеві ЗМІ.

Автор фото, Wildlife Personalities/David J Slater Підпис до фото, Це відоме селфі стало предметом судового розгляду

Це не вперше, коли селфі мавпи потрапляє у заголовки газет. У 2017 році британський фотограф Девід Слейтер виграв суд у зоозахисників, які намагалися довести, що права на селфі павіана належать мавпі.

У 2011 році в джунглях Індонезії макака на ім'я Наруто заволоділа його фотокамерою і зробила відомий автопортрет.

Організація PETA (People For The Ethical Treatment of Animals - "Люди за етичне поводження з тваринами") подала позов, вимагаючи визнати мавпу автором фото та право на винагороду за її використання.

Суд зоозахисники програли.

Однак Слейтер добровільно погодився перераховувати PETA 25% прибутків, отриманих від продажу фото, для захисту мавп.