Кернес з коронавірусом у важкому стані. Коми немає

Автор фото, УНІАН

Мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Він у лікарні в стабільно важкому стані.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко, передає "Укрінформ".

Геннадій Кернес - з 10 вересня у 17-ій міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

"Після фейку, який розповсюдив один Телеграм-канал, мер викликав мене в 17-ту лікарню, він там, ми це підтверджуємо. Він дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Він попросив мене зустрітися з вами і розповісти все. Він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку не йдеться", - заявив Сидоренко.

Він зазначив, що стан Кернеса лікарі називають стабільно тяжким. Наразі контактні особи здають тести на COVID-19.

14 вересня низка українських ЗМІ з посиланням на джерела написали, що Геннадій Кернес захворів на коронавірусну хворобу і перебуває у стані коми.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Пан Кернес у 2014 році довго лікувався в Ізраїлі після замаху і тяжкого поранення

Згодом міськрада заперечила кому у мера, проте не уточнила, чи він хворий на коронавірус.

Пан Сидоренко заявив, що сам перехворів на коронавірус, але не підозрював про це.

Як наголосив Сидоренко, про лікування за кордоном і транспортування в Ізраїль, як повідомлялось в одному з Телеграм-каналів, узагалі не йдеться.

"В цьому просто немає потреби. Його лікують харківські фахівці", - сказав директор департаменту.

Журналісти уточнили, чи може хвороба завадити Кернесу знову балотуватись на виборах мера.

"Від блоку імені Кернеса піде один кандидат і виграє ці вибори - це Кернес", - заявив Сидоренко.

Доба і Гепа

Геннадій Кернес є одним з найвідоміших і найвпливовіших міських голів в Україні.

Попри кримінальне минули і кілька вироків на початку 90-х, вже на початку 2000-х років він став відомою бізнесовою та політичною фігурою у Харкові.

Автор фото, УНІАН

У 2002 він вперше став секретарем міськради, у 2004 підтримував Помаранчеву революцію, а потім долучився до Партії регіонів.

У 2006 році допомагав на виборах перемогти меру Михайлу Добкіну. Передвиборчий ролик, на якому Кернес повчав Добкіна правильно себе поводити, став справжнім хітом. Тоді ж стали відомі неформальні імена двох друзів-політиків - "Доба" і "Гепа".

До 2010 року він знову працював секретарем міськради, а коли Добкін став губернатором, то фактично керував містом.

На місцевих виборах 2010 та 2015 років Кернес вигравав мерські вибори у місті.

Навесні 2014 року на Кернеса скоїли замах. Він вилікувався та повернувся до Харкова з Ізраїлю. Наразі він пересувається на інвалідному візочку.