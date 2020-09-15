Кернес з коронавірусом у важкому стані. Коми немає
Мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Він у лікарні в стабільно важкому стані.
Про це на брифінгу заявив директор департаменту зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко, передає "Укрінформ".
Геннадій Кернес - з 10 вересня у 17-ій міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.
"Після фейку, який розповсюдив один Телеграм-канал, мер викликав мене в 17-ту лікарню, він там, ми це підтверджуємо. Він дуже багато і голосно сміявся з того, що було розповсюджено в інтернеті. Він попросив мене зустрітися з вами і розповісти все. Він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про яку кому, ні про який набряк мозку не йдеться", - заявив Сидоренко.
Він зазначив, що стан Кернеса лікарі називають стабільно тяжким. Наразі контактні особи здають тести на COVID-19.
14 вересня низка українських ЗМІ з посиланням на джерела написали, що Геннадій Кернес захворів на коронавірусну хворобу і перебуває у стані коми.
Згодом міськрада заперечила кому у мера, проте не уточнила, чи він хворий на коронавірус.
Пан Сидоренко заявив, що сам перехворів на коронавірус, але не підозрював про це.
Як наголосив Сидоренко, про лікування за кордоном і транспортування в Ізраїль, як повідомлялось в одному з Телеграм-каналів, узагалі не йдеться.
"В цьому просто немає потреби. Його лікують харківські фахівці", - сказав директор департаменту.
Журналісти уточнили, чи може хвороба завадити Кернесу знову балотуватись на виборах мера.
"Від блоку імені Кернеса піде один кандидат і виграє ці вибори - це Кернес", - заявив Сидоренко.
Доба і Гепа
Геннадій Кернес є одним з найвідоміших і найвпливовіших міських голів в Україні.
Попри кримінальне минули і кілька вироків на початку 90-х, вже на початку 2000-х років він став відомою бізнесовою та політичною фігурою у Харкові.
У 2002 він вперше став секретарем міськради, у 2004 підтримував Помаранчеву революцію, а потім долучився до Партії регіонів.
У 2006 році допомагав на виборах перемогти меру Михайлу Добкіну. Передвиборчий ролик, на якому Кернес повчав Добкіна правильно себе поводити, став справжнім хітом. Тоді ж стали відомі неформальні імена двох друзів-політиків - "Доба" і "Гепа".
До 2010 року він знову працював секретарем міськради, а коли Добкін став губернатором, то фактично керував містом.
На місцевих виборах 2010 та 2015 років Кернес вигравав мерські вибори у місті.
Навесні 2014 року на Кернеса скоїли замах. Він вилікувався та повернувся до Харкова з Ізраїлю. Наразі він пересувається на інвалідному візочку.