Сценариста Телебачення Торонто побили через жарт про традиційну сім'ю

Автор фото, Телебачення Торонто

На сценариста та співведучого популярного українського гумористичного шоу Єгора Шатайла напали у Києві через жарт щодо традиційної сім'ї.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці шоу. "На нашого сценариста та співведучого Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, повалили його на землю та залили обличчя газом. І все через жарти!" - написали представники шоу.

Це сталося 14 вересня перед виступом Єгора Шатайшла на стендап-концерті в Києві.

Як вказують представники шоу, напередодні Шатайло написав пост у Facebook з анонсом свого стендапу "про збитковість традиційної української сім'ї, яку треба закрити, як Тетчер шахти і вкладати бабки в інновації".

Представники шоу пояснюють, що у коментарях під анонсом артист посперечався з активістами праворадикальних організацій, зокрема, організації "Традиція та порядок".

"Кілька десятків молодиків прийшли на анонсований стендап-концерт. Але грошей на квитки, на жаль, не мали. Тому влаштували бліцспілкування з Єгором. Традиційно напали на нього, розпилили газ у обличчя, змусили вибачитись перед народом України, повикрикували щось проти ЛГБТ і впорядковано втекли. А потім мужньо повернулися до Єгора у коментарі під постом, щоб позловтішатися", - заявили у шоу.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Активісти правих та традиційних організацій пікетують і часто нападають на заходи, які проводять ЛГБТ-спільноти

Там додали, що з Єгором Шатайлом все нормально. Він після нападу навіть виступив на концерті.

Організація "Традиція та порядок" кілька років займається захистом традиційних цінностей. Вони намагаються не допустити проведення прайдів та заходів на підтримку прав ЛГБТ-спільнот.

15 вересня у низці міст країни вона якраз проводить акції "Збережемо українську сім'ю".

"Щороку в Україні проводяться сотні пропагандистських ліберальних акцій та заходів. Прийшов час раз і назавжди заборонити їх діяльність. Їм немає місця ні в школі, ні в університеті, ні в парламенті, ні на вулиці", - з таким зверненням її активісти звертаються до влади.

Останнє повідомлення на сторінці організації - у Кривому Розі нападники ножем вбили керівника молодіжного осередку "Традиція і Порядок" - Іллю Прижижко.

ВВС News Україна намагається отримати коментар у представників цієї організації щодо нападу на журналіста.