Тисячі хасидів рвуться в Умань з Білорусі. На кордоні - нацгвардія та авіація

Автор фото, ДПСУ

Щонайменше кілька тисяч паломників-хасидів, які прямують на святкування Нового року до Умані, найближчим часом спробують потрапити до України з Білорусі.

У вівторок зранку майже 700 людей були на нейтральній зоні біля українського пункту пропуску в Чернігівській області. Під вечір 15 вересня прикордонники повідомили про прибуття людей до кордону і на Волині.

Дехто з них вже намагається прорватись поза пунктами пропуску, є інформація про затриманого.

МЗС України звернулось до Білорусі з проханням не пропускати іноземних громадян, яким Київ заборонив в'їзд.

До Умані через Білорусь

Паломники-хасиди намагаються потрапити в Україну через кордон з Білоруссю попри заборону на в'їзд для іноземців, яку Київ запровадив ще у кінці серпня.

Україна їх не пускає і просить повертатись до Білорусі.

Традиційно в цей час десятки тисяч хасидів прибували на паломництво в Умань для святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. Цього року святкування має відбутись 19 вересня.

Проте через пандемію та карантин, Україна заборонила в'їзд іноземцям та намагається обмежити масовість заходів в Умані. Частково це було зроблено на прохання Ізраїлю.

"Окрім Чернігівської області, співробітники державної прикордонної служби спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію нашої держави навпроти пункту пропуску "Дольськ", що у Волинській області", - повідомили ввечері 15 вересня у ДПСУ.

Раніше прикордонники повністю припинили роботу пункту пропуску у Чернігівській області, адже сотні людей просто заблокували територію на в'їзді до нього.

Люди розкладають намети і не мають наміру повертатись до Білорусі.

Прикордонники мобілізують резерви для дотримання порядку. Допомогу надають Нацгвардія та поліція.

Автор фото, ДПСУ

Також залучили один вертоліт Мі-8 та два гелікоптера H-125, а також літак DA-40. Працюють безпілотні комплекси для моніторингу кордону.

14 вересня до кордону прибули перші паломники, зранку 15 вересня їх вже було майже 700, але у відомстві прогнозують суттєве збільшення кількості охочих потрапити в Україну.

Тисячі охочих

"Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській - до 700, Волинській - до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів - близько 600 іноземців", - повідомив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко, який доповідав про ситуацію президенту Зеленському.

Наразі Україна не має наміру пропускати паломників.

Автор фото, ДПСУ

Відомо про щонайменше одного паломника, який намагався прорватись через кордон повз пункт пропуску. Громадянина Ізраїлю 1978 року народження оштрафували та на п'ять років заборонили в'їзд в Україну. Його вже повернули до Білорусі.

Україна налагоджує співпрацю з рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів, що перебувають у нейтральній зоні.

Багато гуманітарних організацій також почали допомагати хасидам.

Білоруська сторона продовжує пропускати паломників і повідомляє, що залучає Червоний хрест для допомоги тим, хто застряг.

МЗС України нагадало, що Київ пускає тільки окремі категорії іноземців. І попросило Білорусь не пускати тих, хто не потрапляє у перелік винятків.

Ще сотні хасидів уже в Умані. Влада звітує, що залучає поліцію та майже сотню працівників ДСНС, щоб забезпечити безпечне відзначення свята з дотриманням карантинних заходів.