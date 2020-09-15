Зеленський попри падіння рейтингу замахнувся на перемогу на місцевих виборах

Автор фото, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив австрійським журналістам, що на майбутніх місцевих виборах партія "Слуга народу" переможе.

Журналіст видання Wiener Zeitung у розмові з президентом розповів, що, за його даними, зараз партія "Слуга народу" не повторить успіх парламентських виборів й має невеликі шанси на перемогу.

Інтерв'ю президент дав напередодні візиту до Австрії. Українську версію тексту оприлюднив Офіс президента.

Перемога "Слуги народу"

"У будь-якому разі "Слуга Народу" в середньому по всій Україні переможе на місцевих виборах", - заявив президент.

При цьому Зеленський запевнив журналіста, що місцеві вибори суттєво відрізняються від парламентських.

"Тут немає змагання між партіями", - пояснив він журналісту.

Хоча перед початком виборчої кампанії на місцевих виборах Верховна Рада та монобільшість "Слуги народу" запровадила партійну систему виборів навіть у найменших містечках України.

Раніше партійні вибори проходили тільки у містах з 90 тисячами виборців, а тепер партійні вибори будуть у населених пунктах з 10 тисячами виборців і більше.

Автор фото, SLUGA NARODU ODESA Підпис до фото, В Одесі "Слугу народу" представлятиме комік Олег Філімонов

Президент Зеленський розповів, що у більшості випадків люди голосують за мерів, які вже були. Попри це, його партія не захотіла їх брати.

"Є мери, які працювали декілька термінів поспіль. І тому всі ці мери - переважно старі - зверталися до нас і хотіли йти від партії "Слуга Народу". Ми не хочемо їх брати, попри те, що у них високий рейтинг, тому що розуміємо, хто вони такі", - запевнив він.

Старі мери, за його словами, не змінять свої підходи до управління.

"Тому ми обрали варіант робити ставки нехай на не дуже відомих, але при цьому предметних, професійних і порядних людей. Навіть якщо вони програють, партія все одно набере достатньо голосів, щоб потім у міській раді показувати та відстоювати ті чи інші наші проєкти, спрямовані на людей", - пояснив Зеленський.

Автор фото, УНІАН

Також президент України розкритикував чинних мерів за їхнє ставлення до карантинних обмежень.

"Вони займаються популізмом, займаються тим, що дають громадянам можливість робити, що вони хочуть, дозволяють великі скупчення людей - це й весільні, і релігійні свята, і святкування днів міста, коли збираються тисячі людей. Тому я вважаю, що люди обиратимуть між популізмом і "фонтаном" та реальними змінами", - вважає пан Зеленський.

Рейтинги "Слуги народу"

Останніми тижнями провідні соціологічні компанії публікують дані опитувань підтримки партій та кандидатів у різних регіонах країни. Дуже рідко кандидати у мери від "Слуги народу" чи сама партія лідирує.

Зокрема, за даними дослідження групи "Рейтинг", у Києві партія ділить тільки друге-третє місце з "ЄС" з 13%, а лідирує УДАР з 23%. Кандидат у мери Ірина Верещук має тільки третє місце і 7%, а Віталій Кличко - 43%.

У Івано-Франківській області, за даними "Рейтингу", "Слуга народу" йде тільки четвертою з 12%.

Автор фото, Ірина Верещук Підпис до фото, Ірина Верещук поки що у Києві третя

На Запоріжжі "Слуга народу" іде другою.

На Волині так само з великим відставанням партія друга.

У Дніпрі "Слуга народу" друга з суттєвим відставанням від партії чинного мера.

З досліджень останніх тижнів лідерство "Слуга народу" показала у Чернівцях.

Опитування у найбільших містах країни також наразі не давали лідерства кандидатів у мери від "Слуги народу".

Проте офіційна реєстрація кандидатів почнеться з 14 вересня, тож ще є час покращити свої показники.

Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.