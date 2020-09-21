На Венері знайшли ознаки життя. А що ж Марс?
"Чи є життя на Марсі?" давно перетворилося на своєрідний мем. Вічна тема і такий самий нескінченний пошук відповіді.
Аж ось міжнародна група астрономів заявила: отримала переконливі докази того, що життя може існувати - але не на Марсі, а на Венері.
В атмосфері планети виявили газ, що, на тверде переконання вчених, може мати органічне походження, себто, що його можуть виробляти живі мікроби.
Виявили цей загадковий газ астрономи Королівської обсерваторії в Грінвічі.
Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Вікна-Новини" з Тетяною Висоцькою на каналі СТБ.
"На Венері знайшли те, чого шукали на Марсі?" - запитала ведуча.
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