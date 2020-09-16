Ізраїль просить пропустити хасидів до України - МЗС

Автор фото, Tut.by

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю попросило, аби хасидів, які скупчилися на українсько-білоруському кордоні, пропустили до України. Про це повідомив у Facebook заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Ми з розумінням ставимося до зусиль Ізраїлю сприяти пропуску вказаних людей в Україну, у тч отримане сьогодні дипломатичними каналами звернення міністра внутрішніх справ Ізраїлю на адресу президента України", - повідомив пан Єнін.

Водночас, за його словами, це питання може вирішуватися лише шляхом перемовин урядів двох держав.

Заступник міністра закордонних справ нагадав, що заборона на в'їзд іноземців до України діятиме до 28 вересня, а МЗС звернулося до Білорусі з проханням не пропускати іноземців, яким Київ заборонив в'їзд.

Натомість ввечері 15 вересня речниця президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталя Ейсмонт заявила, що Мінськ пропонує возити хасидів "зеленим коридором" прямо до Умані і назад в аеропорт.

Автор фото, Tut.by

Автор фото, Tut.by

Щонайменше кілька тисяч паломників-хасидів, які прямують на святкування Нового року до Умані, намагаються потрапити до України з Білорусі.

У вівторок зранку майже 700 людей скупчилися нейтральній зоні біля українського пункту пропуску в Чернігівській області. Під вечір 15 вересня прикордонники повідомили про прибуття людей до кордону і на Волині.

Один з громадян Ізраїлю намагався пройти кордон поза пунктами пропуску, повідомляє ДПСУ. Його затримали у болотистій місцевості і на 5 років заборонили в'їзд до України.

Автор фото, dpsu.gov.ua

Водночас прикордонники приносять хасидам, які скупчилися на кордоні, їжу та напої.