Apple презентувала новий iPad та розумний годинник. Коли буде новий iPhone?

Автор фото, Apple Підпис до фото, Серед новинок Apple представила нові циферблати для годинників

Компанія Apple провела традиційну осінню презентацію нових продуктів. Вперше за довгий час американський технологічний гігант не показав нового iPhone, але заявив, що випустить на ринок наступну модель "розумного" годинника, який вміє контролювати рівень кисню в крові.

Протягом останніх років Apple саме на вересневій презентації оголошувала про випуск нової моделі iPhone - свого найуспішнішого продукту. Однак цього року компанія, як і очікували експерти, вирішила почекати з його випуском через пандемію коронавірусу.

Чим Apple намагається привабити споживачів у своїх нових продуктах і коли компанія все ж випустить нову модель iPhone?

Годинник з сенсором кисню

Новий годинник Apple Watch Series 6 обладнаний сенсором для контролю рівня кисню в крові. Інтерес до такої інформації може зрости на тлі пандемії коронавірусу.

Причиною різкого погіршення здоров'я у людей, які хворіють на коронавірус, часто стає саме різке зниження рівня кисню, що пов'язано з ураженням легень.

В Apple стверджують, що ця функція може бути способом виявити респіраторні проблеми на ранніх стадіях захворювань, однак наголошують, що сенсор "не призначений для медичного використання".

"Розумні" годинники виробництва декількох інших компаній, зокрема, Samsung, Huawei та Fitbit, вже вміють контролювати рівень кисню в крові.

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Однак, медичні експерти попереджають, що побутова електроніка не може замінити професійні інструменти, і закликають ставитися до даних такого роду пристроїв з великою обережністю.

У квітні сайт The Verge розповідав про дослідження ефективності трьох додатків для смартфона, призначених для контролю рівня кисню в крові. За словами авторів роботи, вчених з американського Університету Алабами, такі додатки можуть навіть становити небезпеку, оскільки вони не надають коректних даних в критичній ситуації.

Втім, дослідження цих вчених стосувалося тільки додатків для телефонів, а не сенсорів, вбудованих в "розумні" годинники.

Apple повідомляє, що датчик для вимірювання рівня кисню в новому годиннику "складається з чотирьох світлодіодних кластерів та чотирьох фотодіодів".

Apple також представив бюджетну модель свого годинника Watch SE (у США її вартість починається від 279 доларів) - в ній немає функції контролю рівня кисню в крові і встановлений більш повільний процесор.

І новий годинник шостої серії, і бюджетна модель годинника, пропонують користувачам нову функцію, розраховану на дітей. Батьки зможуть отримувати автоматичні повідомлення, коли їхні діти відвідують знайомі місця, такі як школа або будинок родичів.

Новий годинник також дозволяє використовувати власний телефонний номер, а не той, який закріплений за пов'язаним з пристроєм айфоном.

Що ще буде в Apple Watch Series 6

Постійно працює висотомір. З його допомогою користувачі зможуть, наприклад, відстежувати зміну висоти під час польоту в реальному часі.

Постійне відстеження серцевого ритму

Постійний контроль сну

Більш яскравий дисплей

Новий браслет без застібок

Сервіс для фітнесу

Автор фото, Apple Підпис до фото, Новий годинник працює з сервісом для фітнесу Fitness+

Apple також презентував новий платний сервіс для фітнесу під назвою Fitness+. Він може використовувати біометричну інформацію, яку отримує iWatch, - і показувати її на великому екрані або телевізорі разом з тренувальними відео.

Ця послуга буде конкурувати з безліччю додатків для фітнесу, зокрема, Peloton, Les Mills і Fiit. Apple також доведеться боротися на цьому ринку за клієнтів з компанією Fitbit, яка виробляє "розумні" годинник та браслети і пропонує власні платні курси фізичних вправ.

На першому етапі Fitness+ почне працювати в шести державах - Британії, США, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Новий процесор для iPad

Компанія також показала новий iPad Air, в якому встановлений процесор нового покоління A14. Apple повідомляє, що він має більшу потужність і працює з більшою енергетичною ефективністю.

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Зазвичай Apple виводить на ринок свої нові процесори в черговій моделі iPhone, ще до появи наступного iPad. Однак через пандемію випуск телефону в цьому році вирішили відкласти.

За запевненнями Apple, новий чіп дозволить спростити редагування відео з роздільною здатністю 4K і допоможе роботі додатків, заснованих на принципі доповненої реальності.

Крім того, в цьому пристрої сенсор відбитків пальців Touch ID вбудований в одну з кнопок на верхньому ребрі іPad, аби зменшити розмір чорної рамки навколо екрану.

Пристрій також обладнають портом USB-C, який раніше був доступний тільки для власників дорожчих iPad Pro.

Компанія Apple також повідомляє, що вже в середу випустить нову версію операційної системи iOS 14. Для багатьох розробників додатків ця новина була несподіванкою, оскільки вони сподівались отримати більше часу для оновлення програмного забезпечення з врахуванням нової iOS.

А коли ж буде новий iPhone?

Наразі Apple не повідомляє ані точної дати презентації, ані назви нового iPhone.

Різні західні технологічні ЗМІ припускають, що презентація, відкладена через наслідки пандемії для виробництва компонентів айфонів, може відбутися вже восени.

TechRadar очікує у жовтні презентації одразу трьох продуктів Apple - iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max. У виданні очікують, що новий айфон підтримуватиме мобільний зв'язок за технологіями 5G.

Macworld нагадує, що головний фінансовий директор Apple Лука Маестрі повідомив у липні, що презентація нового iPhone відбудеться на кілька тижнів пізніше звичайної дати. Видання очікує цю подію у середині жовтня.