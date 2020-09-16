У Сибіру знайшли ідеально збереженого ведмедя льодовикового періоду

Автор фото, North-Eastern Federal University Підпис до фото, Ведмедя часів льодовикового періоду знайшли на Ляховських островах на північному сході Росії

Оленярі в Сибіру виявили бездоганно збережені рештки ведмедя епохи льодовикового періоду, кажуть дослідники.

Ведмедя знайшли через танення вічної мерзлоти на Ляховських островах на північному сході Росії.

Завдяки тому, що збереглися зуби та ніс тварини, вченні вважають, що це бурий ведмідь, який жив 22-39,5 тис. років тому.

Його вивчатимуть у Північно-Східному федеральному університеті у місті Якутськ.

Автор фото, North-Eastern Federal University

Вчені університету, відомого своїми дослідженнями шерстистих мамонтів та інших доісторичних видів, кажуть, що це безпрецедентне відкриття.

Докторка Олена Григор'єва, дослідниця палеонтології в університеті, каже, що ведмідь став першою і єдиною знахідкою в своєму роді, яку вдалося вилучити одним шматком разом із м'якою тканиною.

"Він повністю збережений, з усіма внутрішніми органами на місці, навіть із носом", - каже пані Григор'єва.

"Раніше знаходили лише черепи та кістки. Ця знахідка має велике значення для всього світу", - додає вчена.

Автор фото, North-Eastern Federal University

Вона також розповіла ВВС, що тварина є давнім родичем бурого ведмедя - великого виду, який зараз зустрічається у всій Євразії та Північній Америці.

У пресрелізі університету йдеться, що приєднатися до дослідження запросять інших російських вчених, а деталі повідомлять згодом.

"Необхідно провести радіовуглецевий аналіз, щоб точно визначити вік ведмедя", - цитує університет слова Максима Чепрасова з лабораторії Музею мамонтів.

Тушу ведмедя знайшли оленярі на Великому Ляховському острові, найбільшому з Ляховських островів, які є частиною архіпелагу Нових Сибірських островів, що лежить між морем Лаптєвих та Східно-Сибірським.

Автор фото, North-Eastern Federal University

Окрім цього, у далекосхідному російському регіоні Якутія, також відомому як Республіка Саха, знайшли збережену тушку ведмежати. Йому проведуть аналіз ДНК.

Останніми роками через танення вічної мерзлоти на великих територіях російського Сибіру знаходили мамонтів, шерстистих носорогів, лошат, кількох цуценят і дитинчат печерних левів.

Торік у вічній мерзлоті Сибіру знайшли 18 000-річне цуценя, яке ідеально збереглося із зубами та шерстю.

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