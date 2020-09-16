У рідному місті Меланії Трамп відкрили нову статую. Попередню спалили

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нова бронзова скульптура замінила дерев'яну

Нову бронзову статую першої леді США Меланії Трамп відкрили біля її рідного міста у Словенії.

Вона замінила дерев'яну скульптуру, споруджену минулого року, яку незабаром після цього підпалили невідомі палії.

Дехто критикував оригінал, називаючи його "ганьбою" та "Смурфеттою" та стверджуючи, що він не схожий на пані Трамп.

На новій статуї розмістили табличку, присвячену "вічній пам'яті пам'ятника Меланії, який стояв на цьому місці".

Пані Трамп народилася в Ново Место у 1970 році, однак виросла вона у місті Севниця, коли Словенія була частиною комуністичної Югославії.

Оригінальний витвір замовив і розмістив біля Севниці у 2019 році американський митець Бред Дауні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Оригінальну статую порівнювали зі Смурфеттою

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Обгорілі залишки першої статуї

Його вирізав із стовбура дерева місцевий ремісник Алесь Зупевц. Він зобразив Меланію у блакитному пальті, подібному до того, яке перша леді одягла на інавгурацію свого чоловіка. Втім, статуя лише дуже віддалено нагадувала пані Трамп.

Її підпалили 4 липня - у День незалежності США. Відтоді пан Дауні демонстрував обгорілу статую в Словенії, заявляючи, що вона "являє собою наочне зображення політичної напруженості, що спалахнула у моїй країні".

Нова статуя, виготовлена з бронзи, є копією оригіналу.

"Ми сьогодні тут, бо ми знову поставили статую Меланії на місці, де вона була спалена, і в пам'ять про статую, яку підпалили", - сказав словенський художник Марко Вівода агенції AP.

Після виборів президента США Дональда Трампа у 2016 році туристи приїжджають до Севниці, щоб дізнатись більше про походження першої леді. Місцеві жителі пропонують різноманітні сувеніри з Меланією, зокрема тапочки та тістечка, а також схожі на Трампа гамбургери із сирним "волоссям".

Минулого року в Севниці також з'явилася дерев'яна статуя президента Трампа.

Статуя висотою майже 8 метрів зображала його з квадратною головою та щелепою і також викликала суперечливу реакцію. Її також спалили невідомі у січні 2020 року.