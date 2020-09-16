Ізраїль повертає тотальний карантин на єврейський Новий рік

Автор фото, EPA Підпис до фото, В останні тижні Ізраїль, де мешкає близько дев'яти мільйонів людей, щодня повідомляв про понад 3 тисячі нових випадків хвороби

Уряд Ізраїлю впроваджує другий загальнонаціональний карантин через Covid-19.

Масштабний локдаун стартує в п'ятницю, коли святкуватимуть єврейський Новий рік, і триватиме не менше трьох тижнів.

Натомість тисячі хасидів летять з Ізраїлю до Умані на святкування єврейського, попри заборону іноземцям в'їжджати.

Хасиди летять до Білорусі, а звідти намагаються заїхати в Україну.

Вони застрягли у нейтральній смузі між Україною та Білоруссю, а Ізраїль вже попросив президента Володимира Зеленського їх впустити.

Жорсткий локдаун

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що обмежувальні заходи "дорого коштуватимуть всім нам", але кількість нових випадків Covid-19 зросла до 4 тисяч щодня (в Україні таких три тисячі на день).

На цьому тлі один з найвпливовіших політиків єврейської держави, Яаків Ліцман, міністр житлового будівництва і колишній міністр охорони здоров'я, подав у відставку.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Біньямін Нетаньягу

Ліцман, котрий очолює ультраортодоксальну єврейську партію, заявив, що ці заходи не дозволять євреям відзначити свої релігійні свята, зокрема Йом Кіпур (День спокути), найбільш священний день у єврейському календарі, що припадає на 27 вересня.

Він також погрожував вивести свою партію з правлячої коаліції.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, в Ізраїлі від Covid-19 померло 1108 людей, понад 153 тис. інфікованих.

Нові обмеження

В останні тижні Ізраїль, де проживає близько дев'яти мільйонів людей, щодня повідомляв про понад 3 тисячі нових випадків.

У недільному телезверненні прем'єр-міністр заявив, що ця цифра зросла до 4 тисяч на добу.

Автор фото, EPA

Заходи, які він оголосив, будуть наймасштабнішими в Ізраїлі з моменту першого карантину, що діяв з кінця березня до початку травня.

Деталі обмежень:

у приміщенні можуть збиратися групи не більше 10 осіб, на вулиці - не більше 20;

закриваються школи і торгові центри;

жителі країни не можуть віддалятися від своїх будинків більш ніж на 500 метрів. Виняток - поїздки на роботу;

недержавні установи і компанії можуть залишатися відкритими, але не можуть приймати клієнтів;

продовжують працювати супермаркети і аптеки.

Нетаньягу визнав, що ізоляція завадить єврейським громадам відзначити релігійні свята, коли сім'ї зазвичай збираються разом.

"Це не те свято, до якого ми звикли. Цього разу ми, звичайно ж, не зможемо зібрати всіх родичів за одним столом", - сказав він.

Обмеження на збори в приміщенні серйозно вплинуть на молитовні служби в синагогах.

За оцінками міністерства фінансів Ізраїлю, другий локдаун коштуватиме економіці, яка перебуває в рецесії через пандемію, 1,88 млрд доларів.

Що сказав Яаків Ліцман?

"Це ображає і зневажає сотні тисяч громадян, - написав у своїй заяві про відставку пан Ліцман. - Де ви були раніше? Чому єврейські свята стали зручним приводом для боротьби з коронавірусом".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карантин завадить ортодоксальним євреям святкувати релігійні свята, вважає Ліцман

Міністр внутрішніх справ Ар'є Дері, який очолює іншу ультраортодоксальну партію, заявив у відео, опублікованому в Twitter, що підтримує заплановані обмеження і що їх недотримання дорівнюватиме вбивству.

Звертаючись до кабінету міністрів під час голосування щодо карантину, Біньямін Нетаньягу заявив, що шкодує про відставку Ліцмана.

"Однак ми маємо рухатися далі та ухвалювати рішення, необхідні Ізраїлю в добу коронавірусу", - додав він.

Саме пан Дері направив листа на ім'я Зеленського з проханням пустити хасидів до України.

Нетаньягу неодноразово критикували за неефективну боротьбу зі спалахом, що призвело до ще однієї національної ізоляції.

Наразі багато країн переживають другий сплеск вірусу. Однак більшість урядів обмежуються точковими блокуваннями в найбільш постраждалих районах, уникаючи загальнонаціонального карантину.